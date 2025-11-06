Anzeige von Bundeswehroffizier: Schüler aus Freiburg wegen SS-Meme angeklagt
1
Ein Jugendoffizier hat einen ehemaligen Schüler aus Freiburg wegen eines Memes angezeigt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Fall „Bentik“ sorgt in linken und rechten Kreisen für Aufsehen. Der Ex-Schüler aus Freiburg könnte demnächst vor Gericht stehen – angezeigt hat ihn ein Jugendoffizier.

Mehrere Abbildungen, sogenannte Memes, die ein Teenager aus Freiburg im Internet verbreitet hat, haben möglicherweise ein Nachspiel vor Gericht. Angezeigt wurde der junge Mann, dessen Vorname Bentik lautet, von einem Jugendoffizier der Bundeswehr. Der Fall sorgt deutschlandweit für Schlagzeilen – und in linken und rechten Kreisen für Aufruhr.

