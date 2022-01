Ein Individualurlaub, der geplant ist? Macht das Sinn? Viele Reisende möchten so unabhängig wie möglich sein, wenn sie ihre Reise planen. Vor allem ferne Destinationen wie die USA regen dazu an, den Urlaub möglichst unabhängig antreten zu wollen. Trotzdem fehlt oft die Zeit und die Erfahrung, vor allem dann, wenn man sich nicht gut auskennt im Reiseland. Hier helfen Spezialisten, die eine passgenaue Reiseplanung, mit individualisierten Reisebausteinen anbieten.















Wer das erste Mal in die USA reist, kann überwältigt sein vom Angebot der unterschiedlichen Reisedestinationen. Nicht zu Unrecht heißen die USA auch „Das Land der vielen Möglichkeiten“. Auch wenn sich der Spruch nicht unbedingt auf die Landschaften und Städte der USA bezieht, passt er doch in dem Zusammenhang, denn die USA bieten eine einmalige Vielfalt an Reiseerlebnissen – und das zu jeder Jahreszeit.

Die Highlights der USA erleben

Man kann eine unglaubliche Vielfalt der Landschaften und der Natur auf seiner Reise entdecken. Wer gleich mehrere Bundesstaaten der USA besuchen möchte, wird in jedem Staat Einzigartiges entdecken können. Spezialisierte Reiseveranstalter, wie Little America bieten Reisen mit individuellen Reisebausteinen in die USA an. So ist es möglich, dass auf passgenauen Touren individuelle Wünsche erfüllt werden können. Maßgeschneiderte Touren werden vom Anbieter für jedes Budget und für jeden Geschmack zusammengestellt. Geplante Reisen ermöglichen es, dass man einerseits die Natur von ihrer schönsten Seite entdecken kann - zum Beispiel durch den Besuch der ikonischen Nationalparks wie Yellowstone, oder den Rocky Mountains mit allen Arten von Wildtieren, die nur dort zu finden sind; und andererseits kann man sich auf den Weg machen in die pulsierenden und legendären US-Städte mit ihren Skylines und ihrem einzigartigen Flair. Wer mit seinen Kindern verreist, sollte einen Besuch in einem der vielen Freizeitparks mit einplanen – es muss ja nicht gleich Disneyland sein. Gerade die USA sind in allen Bundesstaaten eingerichtet auf Touristen. Man kann es so zusammenfassen: Entspannt, aktiv oder erlebnisreich - Familienurlaub in den USA garantiert Groß und Klein das Passende. Um die Weihnachtszeit herum kann zum Beispiel ein Besuch in Dollywood Tennessee eine bleibende Erinnerung schaffen. Der Freizeitpark bietet für jeden Geschmack und jedes Alter eine typisch amerikanische bunte Welt.

Eine andere Eigenheit, die nur die USA bieten, ist die kulturelle Vielfalt. Kein anderes Land hat einen derartig vielfältigen kulturellen Hintergrund wie die USA. Das machen die USA als Reiseziel sehr abwechslungsreich. Wer die USA ganz ausführlich in ihrer Vielfalt erleben möchte, sollte eine Rundreise in Betracht ziehen.

Angefangen von den großartigen Stränden Floridas, über die eindrucksvollen Nationalparks im Westen bis hin zu den grandiosen Landschaften des Nordens ist Amerika überall eine Reise wert und Rundreisen ermöglichen viele unterschiedliche Eindrücke.

Der Besuch von US-Kleinstädten erleichtert die Orientierung, da sie meist gleich aufgebaut sind. Im Außenbezirk gibt es die Geschäfte, Restaurants und Malls und im Inneren der Stadt dann die Einzelhandelsgeschäfte. Eine individuelle Roadtrip-Reise mit dem Mietwagen bietet einen ganz besonderen Mix aus bekanntem und unbekanntem Terrain – von Städten über ländliche Gebiete bis hin zu abgelegenen Nationalparks oder Stränden inmitten tropischer Natur.