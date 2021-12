1 isg-Geschäftsführer Ismail Aydin hat allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Foto: isg Express Logistik GmbH

Die Transport- und Logistikbranche ist vor allem eines: schnell. Hier den Unterschied zu machen und sich von seinen Mitbewerbern abzuheben, ist nicht einfach. Eine Firma, die das geschafft hat – und zwar in atemberaubendem Tempo, ist die isg Express Logistik GmbH mit Sitz in Göppingen.















2011 gegründet zählt der Logistikdienstleister heute zu den größten Anbietern von Just-in-time-Transporten in Deutschland. Das Logistikunternehmen hat 90 Beschäftigte und unterhält Niederlassungen in Augsburg, im Luftfahrtzentrum am Stuttgarter Flughafen, in Frankfurt, Würzburg, Wesel und im polnischen Bielsko-Biala. 2020 zeichnete die Financial Times die Firma als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa aus; zweimal in Folge kürte das Wirtschaftsmagazin Focus Business den Logistikdienstleister zu den Top-5-Wachstumschampions innerhalb der Transport-und Logistikbranche. „Was wir machen, machen wir mit Blick auf Qualität und Service“, erklärt Ismail Aydin die rasante Erfolgsgeschichte seines Unternehmens.

Mehr 100 Fahrzeuge im Einsatz

Für den Gründer und Geschäftsführer von isg Express Logistik gehört dazu in erster Linie der firmeneigene Fuhrpark mit aktuell mehr als 100 Fahrzeugen. Jedes – vom Sprinter bis zum Sattelzug – ist mit einem GPS gestützten Telematiksystem ausgestattet, das untereinander Informationen und Daten austauschen kann. So entsteht eine gut vernetzte Flotte, die Aufträge abwickelt und Expressgut auf schnellstem Weg zum Empfänger bringt – ohne Warenumschlag.Jeder Sendung ist ein fester Projektspezialist zugeordnet, der den Transport individuell plant und über die gesamte Lieferkette hinweg koordiniert.

Wachstumschampion

Ein Mehrwert für die Kunden, wie Ismail Aydin betont: „Indem wir als Logistikpartner Transport und Handling zentral aus einer Hand steuern, können wir Schnittstellen und Risiken ausschließen und funktionierende Lieferketten sicherstellen.“ Der 33-Jährige weiß, wovon er spricht. Schließlich war er selbst Kurierfahrer. Was ursprünglich als Zubrot zum BWL-Studium gedacht war, führte 2011 schließlich zur Gründung der eigenen Firma. Zehn Jahre später blickt der Geschäftsführer optimistisch in die Zukunft: Im Raum Hamburg ist eine weitere Niederlassung geplant, der Fuhrpark wächst stetig und auch bei den Wachstumschampions ist isg Logistik Express wieder dabei – unter den ersten zehn deutschen Logistikunternehmen.

Unsere Philosophie

Schnell, flexibel, direkt. ISG Express Logistik ist Ihr zuverlässiger Partner für zeitkritische Sendungen. Die Lieferung

erfolgt prompt und direkt - ohne Warenumschlag!

Unsere Dienstleistungen

Sonderfahrten

Direktfahrten

Kurierfahrten

Werksverkehre

Lagerlogistik

Messelogistik

Eventlogistik

Gefahrguttransporte

Unsere Versprechen an Sie:

✓ Lösungsgeber zu jedem Zeitpunkt 24/7/365

✓ Unverbindliche Angebotserstellung innerhalb von 10 Minuten

✓ Sendungsübernahme DEUTSCHLANDWEIT innerhalb von 60 Minuten

✓ Sendungsübernahme EUROPAWEIT innerhalb von 120 Minuten

✓ Online Auftragserfassung inklusive Sendungsverfolgung

✓ Über 100 eigene Fahrzeuge

✓ Alle eigenen Fahrzeuge sind mit modernster Telematik (GPS) ausgestattet

