1 Das Vater-Sohn-Duo Scharpf. Foto: Bulgrin

Wenn die Firma Karl Scharpf kommt, dann läuft es. Wortwörtlich. Denn der traditionsreiche Familienbetrieb sorgt seit 75 Jahren dafür, dass Menschen in Esslingen und Umgebung rund ums Thema Bad und Heizung sorgenfrei in den Tag starten können.

Mittlerweile wird das Unternehmen in zweiter und dritter Generation geführt: Manfred Scharpf und sein Sohn Daniel stehen als Geschäftsführer gemeinsam für den Erfolg der Firma. Was es braucht, um sich in der Branche über mehrere Jahrzehnte einen Namen zu machen? Mut. Den bewies schon Firmengründer Karl Scharpf, als er sich 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges, mit seiner Frau Elisabeth selbstständig machte.

Auch Sohn Manfred und Enkel Daniel Scharpf machen aus dem Mut eine Tugend: „Als Macher muss man zum Wohl der Firma und Mitarbeiter oft Entscheidungen treffen, die einen nach vorne bringen und für die Zukunft stärken“, weiß Manfred Scharpf aus Erfahrung. „Als Vertreter der dritten Generation ist es mir wichtig, die Firma und die Kunden mitzunehmen, wenn es um Innovationen in der Branche geht“, sagt Daniel Scharpf. Das Vater-Sohn-Duo teilt sich das Büro seit mittlerweile elf Jahren „und wir kommen sehr gut miteinander aus“, sagen sie und grinsen sich an. „Mein Vater ist für mich ein wichtiger Ratgeber und arbeitet im Hintergrund, um mir den Rücken frei zu halten. Dadurch kann ich zu Kundenterminen und Besichtigungen gehen. Wir ergänzen uns gut.“

55 Mitarbeiter zählt der Familienbetrieb. Einige von ihnen können 20-, 30- oder sogar 40-jähriges Betriebsjubiläum feiern. „Wer vor 25 Jahren eine Badrenovierung von uns hat durchführen lassen und jetzt nochmals eine wünscht, trifft denselben Monteur wieder. Unser Team und die damit einhergehende Kundenbindung, darauf sind wir sehr stolz“, so Daniel Scharpf.

Zu den Leistungen der Firma zählen nicht nur Bäder zum Wohlfühlen und Heizungsplanung, sondern auch seniorengerechte Bäder, Badmöbel, Gas- und Ölheizungen, Solaranlagen, Badrenovierung sowie Blecharbeiten am Dach.

Kompetenter Service aus einer Hand – von Kopf bis Fuß.

Karl Scharpf GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 136, 73730 Esslingen

Tel. 0711/93938-0

info@karl-scharpf.de

www.karl-scharpf.de