1 Naschen bis zum Wunschgewicht: mit diesen neuen Gummis soll das jetzt möglich sein. Foto: Slimming Gummies

Die Slimming Gummies steigern mit Vitaminen und Nährstoffen die Fettverbrennung. Doch helfen sie wirklich beim Abnehmen?















Link kopiert

Übergewicht betrifft ein Großteil der deutschen Bevölkerung. Zu wenig Bewegung, eine ungesunde Ernährung oder auch Stress sind Faktoren, die das Gewicht mit der Zeit in die Höhe treiben. Zudem fällt es dem Körper im Alter schwer, die überschüssige Energie zu verbrauchen und das Gewicht auf einem Niveau zu halten. Fettpolster werden angelegt. Diäten klingen vielversprechend und manche sollen in nur wenigen Wochen das Abnehmen ermöglichen. Was viele Betroffene nicht bedenken: ein strikter Diätplan versetzt den ganzen Organismus in einen Ausnahmezustand, kostet viel Kraft und erfordert jede Menge Disziplin.

Für schnelle Abnehmerfolge verzichten Patienten mit Übergewicht beispielsweise auf Kohlenhydrate, reduzieren die Mahlzeiten pro Tag oder zählen akribisch die Kalorien. Ob kleinere Portionen, ein konkreter Ernährungsplan mit ausgewählten Lebensmitteln oder schweißtreibende Sporteinheiten – die Richtlinien sind streng und müssen über einen längeren Zeitraum eingehalten werden. Trotzdem scheitern viele Diäten und enden im sogenannten Jojo-Effekt, wie Mediziner und Ernährungsberater bestätigen. Der Körper holt sich nach der Hungerphase die Energie wieder zurück und setzt sogar noch mehr Fettpolster an, um den eben durchlebten Ausnahmezustand erneut zu vermeiden.

Die meisten Diäten scheitern an den zu strengen Maßnahmen, am ständigen Hungergefühl oder den zahlreichen Nebenwirkungen. Betroffene leiden unter Kopfschmerzen, fühlen sich ausgelaugt oder kämpfen jeden Tag erneut gegen den Heißhunger an. Dabei büßen sie ein Stück ihrer Lebensqualität ein, wenn auf Leckereien verzichtet werden muss. Die Hersteller der Slimming Gummies haben sich deshalb zur Aufgabe gemacht, das gesunde Naschen zu erlauben und trotzdem den Stoffwechsel anzutreiben. Doch kann man mit den speziellen Gummibärchen wirklich an Gewicht verlieren?

Slimming Gummies – Naschen ohne schlechtes Gewissen

Naschereien und Süßigkeiten erschweren in der Regel das Abnehmen und torpedieren einen möglichen Diätversuch. Bei den Slimming Gummies ist das anders. Hierbei handelt es sich um ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel ohne Zusatz von Zucker und damit um eine gesunde Alternative zu Gummibären. Zu den Inhaltsstoffen zählen Vitamine und Nährstoffe, die den Stoffwechsel unterstützen und gezielt die Fettverbrennung in Gang bringen. Dabei ist der Snack ideal für unterwegs geeignet und kann übergewichtige Menschen beim Abnehmen unterstützen. Statt dem Heißhunger mit Schokolade oder Bonbons nachzugeben, bieten die Gummis einen leckeren und vor allem gesunden Genuss – ganz nach dem eigenen Bedarf.

Kernpunkt ist die natürliche Zusammensetzung mit Vitaminen, Jod und Biotin. Dadurch kann das Naschen auch während der Gewichtskontrolle erlaubt werden und kann die Fettverbrennung steigern. Gleichzeitig wirkt sich das Produkt positiv auf das Immunsystem aus und stärkt die natürliche Abwehr. Statt auf Süßes vollkommen zu verzichten, scheint mit den Vitamingummis sogar eine Diät mit Nascherei möglich. Der Hersteller spricht von ersten Erfolgen nach 30 Tagen, ohne dabei die komplette Ernährung umstellen zu müssen oder Sport in den Alltag zu integrieren. Geduld und etwas Zeit sind gefragt, um langfristige Erfolge zu erzielen. Bei klassischen Diäten greift oft der Jojo-Effekt, wenn den eigenen Gelüsten wieder nachgegangen wird. Die natürlichen Vitamingummis sollen diesen Effekt verhindern und den Weg zum Wunschgewicht auch langfristig ebnen.

Inhaltsstoffe – natürlich, ohne chemische Zusätze

Die Slimming Gummies sind eher als Nahrungsergänzungsmittel und nicht als Gummibären zu sehen. Trotzdem gibt es durch den natürlichen Beerengeschmack und die weiche Konsistenz Ähnlichkeiten zwischen den beiden Produkten. Hergestellt werden die Gummis ohne Gentechnik und auf der Basis von Vitaminen und Nährstoffen. Die Formel ist laktosefrei und glutenfrei und beinhaltet keine ungesunden Zusatzstoffe. Damit können auch Allergiker von dem Produkt profitieren. Der Hersteller gibt jedoch keine Informationen darüber, ob es sich um ein veganes Produkt handelt. Folgende Inhaltsstoffe sind pro Stück (2g) aufgeführt:

• Vitamin A (200 mcg): für ein gesundes und gestärktes Immunsystem

• Vitamin B6 (0,7 mg): unterstützen die körpereigenen Enzyme und helfen bei wichtigen Zellfunktionen

• Vitamin B12 (2,5 mcg): regt den Stoffwechsel an und dient vielen essentiellen Prozessen im Organismus

• Vitamin C (30 mg): unterstützt mit antioxidativen Eigenschaften und stärkt das Immunsystem

• Vitamin D3 (5 mcg): wichtiges Vitamin für Zellwachstum und Immunfunktion

• Vitamin E (6 mg): ein starkes Antioxidans zur Entgiftung des Körpers

• Vitamin K1 (15 mcg): wird als Super-Vitamin bezeichnet und regelt die allgemeine Gesundheit

• Biotin (25 mcg): hilft bei der Umwandlung von Nahrung in Energie

• Niacin (8 mg): beeinflusst die Energiegewinnung und steuert über 400 Körperfunktionen

• Jod (75 mcg): unterstützt einen effizienten Stoffwechsel und ermöglicht das Abnehmen

• Zink (2,5 mg): wirkt positiv auf das Verdauungssystem ein

Die genannten Inhaltsstoffe unterstützen aber nicht nur das Abnehmen oder den Fettstoffwechsel. Sie wirken sich allgemein positiv auf die Gesundheit auf und decken einen Großteil des Gesamtbedarfs pro Tag. Trotzdem ersetzen sie keine ausgewogene und gesunde Ernährung, da es sich nur um ein Nahrungsergänzungsmittel handelt. Obst und Gemüse sollten trotzdem weiterhin in den Speiseplan integriert sein und liefern weitere wichtige Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. So erleidet der Körper keine Mangelerscheinungen und fühlt sich im regulären Alltag nicht beeinträchtigt.

Tipp: Die Gummies erreichen nur 4 Kalorien pro Stück und sind gut verträglich. Der Snack kann jederzeit bei Bedarf im Alltag genascht werden.

Wirkung – kurbelt den Fettstoffwechsel an

Bei regelmäßiger Einnahme soll der Stoffwechsel beschleunigt werden und wirkt sich auf den Energiehaushalt und die körpereigenen Fettreserven aus. Der Organismus verbraucht mehr Energie, ohne diese per Nahrung zuführen zu müssen oder Hunger zu leiden. Er geht direkt an die hartnäckigen Fettpolster und beschleunigt deren Abbau. Die Wirkung kann mit einer Keto Diät verglichen werden. Der Stoffwechsel wird in einem besonderen Zustand gebracht, in dem er die Energie aus den eingelagerten Fettzellen zieht und diese mit der Zeit schmelzen. Grob gesagt kurbeln die Slimming Gummies also den Fettstoffwechsel an und können das Abnehmen unterstützen.

Trotzdem bestehen sie rein aus Vitaminen und Nährstoffen, die der Mensch ohnehin benötigt. Heißhunger und Appetit werden reduziert. Sinkt beispielsweise der Blutzuckerspiegel über den Tag hinweg, reagiert der Organismus sofort mit der Lust auf Süßigkeiten. Ein kurzer Energiebooster wird gebraucht. Die Gummis können bei Bedarf eingesetzt werden und halten den Blutzuckerspiegel wieder stabil. Dadurch reduziert sich der Hunger und die nächste Mahlzeit kann noch etwas herausgezögert werden. Durch den gezügelten Appetit fallen die Portionen generell etwas kleiner aus, weil der Körper die Energie aus den Fettreserven zieht. Der Vorteil: das Abnehmen wird sogar beim Naschen gefördert. Das gibt es in keinem strengen Diätplan.

Für wen eignen sich Slimming Gummies?

Aufgrund der guten Verträglichkeit und der natürlichen Inhaltsstoffe sind die Slimming Gummies für alle Menschen geeignet, die ohne Stress abnehmen wollen oder einen bereits begonnenen Diätversuch unterstützen möchten. Auf diese Weise stellt das Naschen nämlich kein Problem mehr dar. In den kleinen Gummis ist kein Zucker enthalten. Außerdem sind sie laktosefrei und glutenfrei, sodass auch Allergiker von dem Effekt profitieren.

Vor allem Patienten mit Übergewicht fallen strenge Diäten schwer. Sie büßen an Lebensqualität ein und haben bei strengen Diäten wenig Durchhaltevermögen. Die Gummis sind deshalb eine Möglichkeit, den Alltag und die Essgewohnheiten beizubehalten und trotzdem das Gewicht zu reduzieren. Sie eigenen sich für alle Altersklassen sowie für Frauen und Männer. Der Verkauf ist jedoch nur für Erwachsene über 18 Jahren vorgesehen. Kinder und Jugendliche sollten das Produkt nicht verwenden. Auch Schwangere oder Stillende sind vom Hersteller als Zielgruppe ausgeschlossen. Grundsätzlich soll dafür allen Menschen ein angenehmer Weg bereitet werden, die bisher Probleme mit dem Abnehmen oder mit verschiedenen Diäten hatten.

Hinweis: Eine ärztliche Konsultation ist sinnvoll, wenn bereits massive Vorerkrankungen vorliegen oder regelmäßig andere Medikamente eingenommen werden. Grundsätzlich ist das Nahrungsergänzungsmittel auch kein Ersatz für eine medizinische Beratung bei Übergewicht.

Einfache Dosierung nach Bedarf

Nicht nur Konsistenz und Geschmack unterscheiden sich zu anderen Abnehmprodukten. Vielen Kunden gefällt die einfache Dosierung. Die Slimming Gummies dürfen gern nach Bedarf eingenommen werden, ohne sich an bestimmte Tageszeiten oder Mahlzeiten zu halten. Nur auf die regelmäßige Einnahme kommt es an. In einer Packung sind 60 Stück enthalten. Da der Hersteller pro Packung eine Reichweite von etwa 30 Tagen angibt, können bis zu zwei Stück pro Tag genascht werden. Mit einer Anzahl von nur 4 Kalorien macht eine höhere Menge aber auch keinen Schaden. Nur die Vitamine und Nährstoffe können dann nicht mehr im vollen Umfang verwertet werden. Eine höhere Dosierung ergibt also nicht wirklich Sinn.

Andere Kapseln oder Tabletten zum Abnehmen müssen unzerkaut geschluckt mit einem großen Glas Wasser heruntergespült werden. Die Gummis sind schnell genascht und zergehen mit ihrem Beerengeschmack förmlich im Mund. Sie kommen unterwegs zum Einsatz und dienen auch als Zwischenlösung bei Heißhunger. Die Zusammensetzung zügelt den Appetit in dem Moment, sodass auf die nächste Mahlzeit gewartet werden kann. Mit der einfachen und unkomplizierten Einnahme ist es kein Problem, die Slimming Gummis langfristig in den Alltag zu integrieren. Sie ermöglichen ein Naschen ohne schlechtes Gewissen und dienen als gesunden Snack für Zwischendurch.

Erfahrungen der Kunden

Die Erfahrungen der Kunden fallen meist positiv aus. Viele von ihnen haben bereits andere Diäten oder Präparate versucht, ohne einen langfristigen Erfolg. Mit den Slimming Gummies wollen sie das Naschen und das Abnehmen miteinander verbinden. Was so ungewöhnlich klingt, scheint aber trotzdem zu funktionieren. Schon nach 30 Tagen berichten einige Kunden von einem geminderten Bauchumfang, von einem geringeren Anteil an Körperfett und von ersten verlorenen Kilos.

Die kleinen Gummibärchen schmecken gut und können zerkaut werden. Andere Präparate sind größere Kapseln oder Tabletten zum Schlucken, was einigen Betroffenen schwerfällt. Das Naschen der Vitamingummis scheint kein Vergleich dazu. Sie werden deshalb gern als gesunden Ersatz zu Süßigkeiten genutzt und verringern gleichzeitig den Heißhunger. Manche Kunden kombinieren die Gummis sogar mit einem Diätplan oder mit Sporteinheiten. Hier greift der Heißhunger schnell nach körperlicher Anstrengung oder beim Verzicht auf bestimmte Lebensmittel. Die Gummis erlauben das Naschen im gesunden Maß und unterstützen weiter den hart erarbeiteten Gewichtsverlust.

Kritik gibt es maximal zur Verpackung. Diese könnte ein schönes Design aufweisen oder etwas umweltfreundlicher sein. Außerdem ist das Produkt weder bei Amazon, noch im Einzelhandel oder in der Apotheke vertreten. Der Vertrieb läuft ausschließlich über den Hersteller. Die Kunden beschreiben aber einen unkomplizierten Bestellprozess sowie eine schnelle Lieferung. Viele von ihnen würden sich auch noch weitere Packungen bestellen oder Freunden und Bekannten empfehlen.

Slimming Gummies im Test

Auch im Test schneiden die Slimming Gummies gut ab. Mehrere männliche und weibliche Probanden mit Übergewicht oder Adipositas im Alter bis 45 Jahren haben das Produkt vom Hersteller aus getestet. An anderen Diäten sind sie meist gescheitert und leiden sowohl optisch als auch körperlich unter dem Übergewicht mit einhergehenden Beschwerden. Die Ernährungsgewohnheiten und der Lebensumstand sind bei den Probanden sehr unterschiedlich, von gar keinen bis aktiven Sporteinheiten. Daher fallen auch die Ergebnisse mit den Gummies sehr unterschiedlich aus.

Innerhalb der ersten Wochen ging der Körperfettanteil um bis zu 5% zurück. Der Bauchbereich fühlte sich schmaler an und erste Ergebnisse sind nach 30 Tagen sichtbar gewesen. In den folgenden Wochen sind die Erfolge auch auf der Waage spürbar. Das Gewicht reduzierte sich bei den Probanden in den ersten 12 Wochen um bis zu 9 kg. Mit einem eigenen Diätversuch haben das nur die wenigsten Kunden erreicht oder litten in dieser Zeit schon wieder unter dem Jojo-Effekt. Eine pauschale oder allgemeine Aussage zum genauen Gewichtsverlust kann nicht getroffen werden. Jeder Mensch und jeder Stoffwechsel reagiert anders auf die Gummies. Deshalb gibt es an dieser Stelle kein Wirkversprechen.

Von Stiftung Warentest oder ähnlichen Instituten gibt es noch keinen offiziellen Bericht zu den Slimming Gummies. Auch unabhängige Studie ohne Auftrag des Herstellers wurden noch nicht veröffentlicht. Das liegt vielleicht an der recht neuen Formel, die noch nicht lange am Markt vertrieben wird. Die einzigen wissenschaftlichen Studien zur Wirkung betreffen die Inhaltsstoffe selbst. So sind Aufgabe und Relevanz von Zink, Jod oder den Vitaminen bereits belegt.

Wichtig: Da es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel handelt, gibt es ohnehin kein Wirkversprechen. Dies trifft nur auf Medizinprodukte zu. Auch die Richtlinien innerhalb der EU sind etwas lockerer bei der Markteinführung. Dafür können die Gummies ohne Rezept bestellt werden und sind frei verkäuflich.

Slimming Gummies kaufen

Wie bereits erwähnt, sind die Slimming Gummies nur über den Hersteller (slimming-gummies.de) zu beziehen. Auf anderen Online-Plattformen, im Einzelhandel oder gar in der Apotheke sind die beliebten Abnehmgummis nicht vertreten. Der Bestellprozess ist sehr einfach strukturiert und leicht verständlich. Ebenso ein Vorteil: der Hersteller bietet einen Mengenrabatt auf das Produkt mit einer Ersparnis bis zu 46%. Kunden wählen zwischen folgenden 3 Paketen:

• Einsteigerpaket – ab 49,95 Euro pro Packung: Enthält 60 Gummies ohne zusätzliche Ersparnis. Es fallen Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro an. Dieses Paket eignet sich zum erstmaligen Test.

• Verkaufshit – ab 39,97 Euro pro Packung: Enthält 120 Gummies für den Einsatz über zwei Monate. Der Mengenrabatt von 27% reduziert die Gesamtkosten und die Gebühren für den Versand entfallen.

• Bestseller – ab 36,65 Euro pro Packung: Enthält 180 Gummies in drei Packungen mit 46% Ersparnis. Der Gesamtpreis liegt bei 109,95, da die Versandkosten auch hier entfallen.

Nach der Auswahl der Menge brauchen nur Name und Adresse in den Bereich der Versandinformationen eingetragen werden. Zusätzlich fragt das Formular eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse ab, um sämtliche Informationen zur Bestellung oder Lieferung per Mail verschicken zu können. Anschließend wird die passende Zahlungsoption angeklickt. Verfügbar sind:

• PayPal

• Kauf auf Rechnung

• Banküberweisung

• Sofortüberweisung

• Kreditkarte

Der Rechnungskauf sowie die Möglichkeit auf eine spätere Zahlung werden über den Anbieter Klarna abgedeckt. Sowohl die Kontaktinformationen als auch die Zahlung sind per SSL verschlüsselt und sicher übermittelt. Alle Produkte gehen umgehend per Express-Versand an die Kunden raus. Die Lieferzeit beträgt zwischen 2 und 3 Werktagen. Die Rabatte sind nicht immer verfügbar. Wer also schnell reagiert, kann belohnt werden.

Keine Nebenwirkungen

Eine Überdosis ist auszuschließen, da es sich um eine natürliche Zusammensetzung handelt. Grundsätzlich zeugen die Slimming Gummies von einer hohen Verträglichkeit. Die Kunden berichten keine Nebenwirkungen und sind von dem Geschmack sehr angetan. Allergiker profitieren von der glutenfreien und laktosefreien Rezeptur. Eine Allergie auf andere Inhaltsstoffe kann nahezu ausgeschlossen werden, da es sich um wichtige Vitamine und Nährstoffe handelt.

Während andere Abnehmprodukte zunächst Probleme im Verdauungssystem oder eine Mundtrockenheit verursachen, sind diese Symptome bei den natürlichen Gummis nicht bekannt. Der Organismus muss sich also nicht erst auf das Nahrungsergänzungsmittel einstellen. Im Gegenteil: bereits ab der ersten Einnahme genießen viele Kunden die einfache Dosierung und den Beerengeschmack. Trotzdem sind sie kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährungsweise. Sie sollen nur zusätzlich zu den Mahlzeiten eingenommen werden und beugen Heißhungerattacken vor.

Alles nur Fake?

Die Webseite des Herstellers ist übersichtlich gestaltet, es gibt einen direkten Ansprechpartner und ausführliche Informationen zu den Inhaltsstoffen. Wir finden keine Hinweise, dass es sich bei diesem Produkt um einen Fake handelt, solange es direkt über den Hersteller bezogen wird. Erste Fake-Produkte und Nachahmer könnten aber folgen.

Vorteile gegenüber klassischen Abnehmkapseln

Auf dem Markt existieren viele verschiedene Abnehmkapseln und Tabletten, die das Gewicht bei regelmäßiger Einnahme reduzieren sollen. Auf den ersten Blick reihen sich die Slimming Gummies zwischen all diesen Produkten ein, stechen aber mit nennenswerten Vorteilen aus der Masse heraus. So brauchen keine großen Kapseln oder Tabletten geschluckt werden. Deshalb sind die speziellen Gummibären für Menschen geeignet, die bereits Probleme mit dem Schlucken von Medikamenten haben. Der Verzehr bei Bedarf sorgt für mehr Flexibilität bei der Einnahme und schränkt den Alltag nicht mit festen Zeiten oder einer genauen Dosierung ein.

Zudem steckt hinter den Vitamingummis nicht nur ein Appetitzügler. Manche Abnehmprodukte sind nur auf das reduzierte Hungergefühl oder den geringen Appetit ausgelegt. So fallen die Portionen kleiner aus, der Körper erreicht ein Kaloriendefizit und nimmt ab. Die Gefahr tritt erst nach dem Absetzen der Kapseln ein, wenn die alten Gewohnheiten greifen. Schon ist der Hunger wieder präsent und das Körpergewicht steigt unbemerkt wieder an. Manche Kunden wiegen sogar nach diesem Effekt mehr als vor dem Diätstart.

Diese Gummies können zudem mit jeder Abnehmmethode und mit jedem Lebensstil kombiniert werden, ohne sich großartig umstellen zu müssen. Die natürlichen Inhaltsstoffe unterstützen die Gesundheit und sorgen für einen ausreichenden Stoffwechsel. Der Abnehmerfolg ist langfristig möglich, um das Wunschgewicht auch halten zu können. Zudem bleibt das Naschen ein Stück weit erhalten und lässt sich auf eine gesunde Art und Weise in den Alltag integrieren.

Das hilft beim Abnehmen

Das Abnehmen kann auch fernab einer radikalen Diätvorgabe unterstützt werden. So bleibt der erste Erfolg möglichst auch lange genug erhalten und mündet im Wunschgewicht. Eine sanfte Ernährungsumstellung ist möglich, um fetthaltige Speisen etwas zu reduzieren. Bitterstoffe helfen beispielsweise bei der Fettverbrennung und zügeln zusätzlich den Appetit. Bei einer ketogenen Ernährung sind viele Bitterstoffe im Speiseplan enthalten. Der Betroffene darf sich von der Umstellung aber nicht zu überfordert fühlen oder das Gefühl von Verzicht haben. Sonst folgen Heißhungerattacken schneller als gedacht.

Neben der Ernährung ist ausreichend Sport in den Alltag zu integrieren. Menschen mit Übergewicht beginnen mit einem Spaziergang, der Knochen und Gelenke nicht zu sehr belastet. Aber auch das Schwimmen oder Radfahren ist geeignet und unterstützt den Gewichtsverlust. Mit der Bewegung im Alltag fühlt man sich automatisch fitter und verbraucht mehr Energie.

Außerdem sind Ruhe und Geduld gefragt. Nur ein langfristiger Gewichtsverlust ist auch ein gesunder Gewichtsverlust. Was über mehrere Monate und Wochen eingelagert wurde, ist nicht in kurzer Zeit abgebaut. Das betrifft vor allem die hartnäckigen Fettpolster am Bauch oder an den Beinen. Nach Bewegung und Sport sollte Ruhe folgen, damit sich der Organismus wieder erholt. Bis zu 8 Stunden Schlaf sind in der Nacht empfehlenswert.

Wer ist der Hersteller?

Hersteller ist Premium Health Europe B.V. mit Sitz in den Niederlanden. Das Unternehmen befindet sich also in der EU und miss sich auch an die hier geltenden Richtlinien für Nahrungsergänzungsmittel halten. Wenn diese auch deutlich geringer ausfallen, als bei Medikamenten und Medizinprodukten. Zudem gibt es ein Kontaktformular und eine Mailadresse, über die ein deutscher Kundenservice zu jeder Tageszeit erreicht werden kann. Er beantwortet auch Fragen zu einer möglichen Reklamation.

Unser Fazit: die Gummibärendiät scheint zu funktionieren

Anhand der verschiedenen Kundenmeinungen scheint das Abnehmen mit Unterstützung der speziellen Gummibären zu funktionieren. So brauchen Betroffene nicht auf das Naschen verzichten und können trotzdem an Gewicht verlieren – ohne schlechtes Gewissen. Die einfache Einnahme und der angenehme Geschmack machen den Einsatz der Slimming Gummies sehr angenehm. Ohne bekannte Nebenwirkungen und mit einer hohen Verträglichkeit scheinen Vitamingummies einen Versuch wert zu sein. Doch Geduld ist gefragt, bis das Wunschgewicht tatsächlich erreicht wird.

Die Recherche und Erstellung des Textes wurde durch eine externe Redaktion vorgenommen und stammt nicht aus der eigenen Redaktion.