Schlafmaske gegen Schnarchen

1 Das Schnarchen stört nicht nur den Partner, sondern kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Foto: pexels

Möchten Sie mit dem Schnarchen aufhören, kann bereits eine Anti Schnarch Maske oder ein Mundstück gegen das Schnarchen Abhilfe schaffen. Wie beispielsweise Airsnore.















Link kopiert

Niemand möchte eine Schlafmaske gegen das Schnarchen tragen, jedoch führt manchmal kein Weg daran vorbei. Das Schnarchen stört nicht nur den Partner, sondern kann auch zu gesundheitlichen Problemen führen.

Ignorieren ist somit keine Lösung.

Leiden Sie unter starker Schlafapnoe, sind spezielle Masken vonnöten. Diese sind leider recht sperrig und nicht angenehm zu tragen. Zudem empfehlen wir in diesem Fall einen Arzt aufzusuchen.

Warum schnarchen Menschen überhaupt?

Der Hauptgrund, weshalb Menschen schnarchen, ist, dass während der Schlafphase Körperteile wie Zunge und Gaumen erschlaffen. Auf diese Weise kann es zu Verengungen innerhalb der Atemwege kommen.

Strömt nun Luft durch diese verengten Atemwege, kommt es aufgrund der erschlafften Körperteile zu Vibrationen. Dieses Vibrieren nehmen wir als das allseits bekannte Schnarchen wahr.

Sind Sie übergewichtig, rauchen oder trinken viel Alkohol, ist die Chance zu schnarchen drastisch erhöht.

Auch Allergien können hier eine große Rolle spielen.

Was letztlich gegen das Schnarchen hilft, variiert von Hausmitteln, Lebensumstellungen, Anti-Schnarch-Produkten bis hin zu medizinischen Eingriffen.

Wie helfen Schlafmasken beim Schnarchen?

Wie eine Schlafmaske gegen das Schnarchen hilft, hängt vom jeweiligen Prinzip ab. Letztlich versuchen alle Masken die Atemwege freizuhalten. Sprich, es werden gewisse Körperteile fixiert, damit diese nicht erschlaffen. So etwa die Zunge.

Neben dem Ziel das Schnarchen zu reduzieren, geht auch ein besserer sowie erholsamerer Schlaf einher.

Schnarchen stresst den Körper. Zudem ist es ein Anzeichen, dass der Körper keine ideale Luftzufuhr hat. Wird beides reduziert oder verbessert, kann Ihr Körper sich über Nacht besser erholen.

Eine hochwertige Schlafmaske oder ein Mundstück gegen das Schnarchen kann nicht nur Sie gesünder, sondern auch Ihren Partner oder Partnerin glücklicher machen.

Mundstück und Schlafmaske gegen Schnarchen: 2 Produkttipps zur Besserung

Es gibt verschiedene Produkte, die gegen das nervige Schnarchen helfen sollen.

Zwei Herangehensweisen sind dabei sehr beliebt und einfach anzuwenden:

Mundstück gegen Schnarchen (AirSnore im Fokus)

Schlafmaske gegen Schnarchen

Beide haben dasselbe Ziel, verfolgen jedoch verschiedene Ansätze.

Beim Mundstück legen Sie sich eine Art Zahnspange über Nacht in den Mund. Diese Mundstücke legen die oberen Atemwege frei, wodurch die Chance verringert wird, dass es zum Schnarchen kommt.

Als Schlafmaske werden zumeist Kinnriemen benutzt. Eine Art Gürtel, der über den Schädel und das Kinn gezogen wird. Durch die leichte Spannung, welche beim enger ziehen (nicht zu eng ziehen) entsteht, bleibt der Mund über Nacht geschlossen.

Personen, die grundsätzlich schlecht Luft durch die Nase bekommen, sollten auf die Schlafmaske verzichten.

Mundstück gegen Schnarchen: Airsnore

AirSnore bietet ein Mundstück gegen das Schnarchen sowie Tropfen, die bei besonders unruhigen Nächten oder Erkältungen zu besserem Schlaf verhelfen sollen.

Seriöser Hersteller: Die Marke gehört zur Wolfson Berg Limited, einem Gesundheits- und Wellness-Unternehmen mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von FDA-zugelassenen Gesundheitsprodukten.

Seriöse Test-Quellen: Selbst die Sleepfoundation hat einen Airsnore Test veröffentlicht und ist positiv gestimmt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis sei hervorragend. Zudem ist es einfach zu nutzen und nicht verschreibungspflichtig.

Airsnore Mundstück: Wirkungsweise

Das Airsnore Mundstück zählt zu den “Anti-Schnarch-Geräten” im MAD-Stil. MAD bedeutet so viel wie “Unterkiefer-Vorschubvorrichtung”.

Wie die Bezeichnung “MAD” bereits verrät, drückt das Mundstück den Unterkiefer sanft nach vorn, wodurch die oberen Atemwege freigehalten werden. Auch die Zunge wird auf diese Weise an Ort und Stelle gehalten.

Das Erschlaffen der Zunge sowie Gaumen sind die häufigsten Gründe, weshalb es zum Schnarchen kommt. Durch die Vorrichtung soll genau dies verhindert werden. Wobei der Gaumen nicht direkt beeinflusst wird.

Menschen mit Zahnersatz oder Implantaten können bei der Anpassung Probleme haben. In diesem Fall ist das Konsultieren eines Zahnarztes vor der Anwendung sinnvoll.

Airsnore Mundstück: Anwendung & Material

Die weiche Innenschicht des Airsnore-Mundstücks passt sich dank der formbaren thermoplastischen Schicht jedem Mundraum individuell an.

Dafür muss das Mundstück lediglich in warmes Wasser gelegt werden (Boil-and-Bite Verfahren). Anschließend wird es in den Mundraum gelegt und so positioniert, wie es für den Anwender angenehm ist. Nach dem Abkühlen behält das Mundstück seine Form.

Die äußere Seite besteht aus einer harten Kunststoffschicht.

Beide Materialien sind von medizinischer Qualität und BPA-frei.

Was für AirSnore spricht: Sind Sie nicht zufrieden, bietet der Hersteller eine Geld-zurück-Garantie. Melden Sie sich dafür innerhalb der ersten 30 Tage beim Kundenservice.

Schlafmaske gegen Schnarchen: Kinnriemen als Anti Schnarch Maske

Ebenfalls beliebt sind Kinnriemen. Sie fallen unter die Kategorie Anti-Schnarch-Maske, auch wenn es sich genau genommen nicht um eine Maske handelt.

Kinnriemen kann man sich als eine Art Gürtler vorstellen, der um den Kopf gezogen wird. Dieser wird meist per Schnalle oder Klettverschluss in Position gehalten.

Manche Kinnriemen passen sich mithilfe eines dehnbaren Stoffes an die Kopfform an. Hier ist kein Zuziehen per Schnalle oder Klettverschluss nötig.

Anwendung: Kinnriemen werden - wie der Name vermuten lässt - über Kinn und obere Schädeldecke gezogen. Somit entsteht ein leichter Druck, der verhindert, dass Ihr Mund sich während der Nacht öffnet.

Für wen Kinnriemen nicht geeignet sind: Haben Sie verengte Nasenwände und bekommen somit schlecht Luft durch die Nase, sollten Sie diese Art von Anti-Schnarch-Maske meiden.

Achte darauf, dass der Kinnriemen nicht zu eng sitzt. Da Sie ihn über die ganze Nacht tragen, kann es ansonsten zu Verspannungen im Kieferbereich kommen.

Anti Schnarch Maske oder Mundstück: Was zeigen bisherige Tests und Erfahrungen?

Einen klaren Gewinner gibt es nicht. Sowohl bei Anti Schnarch Masken als auch bei Mundstücken gibt es diverse positive Erfahrungsberichte. Sei es auf Amazon oder in Foren.

Doch wie zu erwarten ist nicht jedem mit einer solchen Lösung geholfen, weshalb es auch negative Erfahrungsberichte gibt.

Foto: Pexels

Healthline hat ebenfalls einen Kinnriemen-Test gemacht, um zu schauen, ob sie als Schlafmaske gegen das Schnarchen taugen.

Das Fazit: Nach langem tragen (über Nacht) eher unbequem. Die Stellen, welche vom Riemen umfasst sind, werden schnell schwitzig. Wer Probleme mit der Nasenatmung hat, sollte auf jeden Fall die Finger von Kinnriemen lassen.

In diesem Test konnte der Kinnriemen nicht überzeugen.

Zu Airsnore gibt es weniger Erfahrungsberichte, da es noch nicht allzu lang auf dem Markt ist und zudem etwas teurer (ca. 45€).

Seriöse Quellen wie die “Sleepfoundation” oder “Villagevoice” (Online-Zeitung, die 1955 ins Leben gerufen wurde) stehen AirSnore positiv gegenüber.

Aber wie bereits erwähnt: Erwarte bei beiden Hilfsmitteln keine Wunder. Viel wichtiger ist es, das Problem bei der Wurzel zu packen. Sprich eine Umstellung der Ernährung, abnehmen, regelmäßiger Sport, aufhören zu rauchen oder andere Dinge, die Auslöser fürs Schnarchen sein könnten.

Starke Schlafapnoe: CPAP-Gerät vom Arzt verschreiben lassen

Ein CPAP-Gerät pumpt Druckluft durch einen Schlauch in eine Maske, die über die Nase oder über Mund und Nase gestülpt wird, und verhindert so, dass die Atemwege kollabieren.

Eine der erfolgreichsten Therapien für Menschen mit obstruktiver Schlafapnoe sind CPAP-Geräte.

Der Nachteil ist, dass sie groß, sperrig und teuer sind. Zudem sind sie besonders suboptimal für Personen, die sich nachts viel bewegen.

Schätzungsweise ein Drittel der Anwender bricht die Nutzung letztlich ab. Grund dafür sind Nebenwirkungen oder störende Faktoren wie:

einer verstopften oder laufenden Nase

Klaustrophobie

Nasenbluten

Schmerzen im Mund oder in der Brust

Bevor Sie sich ein solches Gerät anschaffen, sollten Sie auf jeden Fall Rücksprache mit Ihrem Arzt halten.

Somit werden - wenn Sie Glück haben - die Kosten von der Krankenkasse übernommen. Zudem sollte man vor der Anwendung verschiedene Maskenaufsätze ausprobieren, um das Tragen des Geräts möglichst angenehm zu gestalten.

Fazit: Siehe Anti Schnarch Produkte nicht als Dauerlösung an

Die Gründe fürs Schnarchen können vielseitig sein. Vom Übergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum und Problemen mit der Nase hin zu erblich bedingten Dingen.

Um dem Schnarchen vorübergehend aus dem Weg zu gehen, sind Produkte wie Airsnore oder Kinnriemen eine gute Lösung. Langfristig sollten Sie sich jedoch aktiv mit der Wurzel des Problems auseinandersetzen.

Suchen Sie sich einen kompetenten Arzt, mit dem Sie das Problem zusammen angehen.

Die Recherche und Erstellung des Textes wurde durch eine externe Redaktion vorgenommen und stammt nicht aus der eigenen Redaktion.