Der Weg zum Wunschgewicht ist oft steinig und mit viel Disziplin und Anstrengung verbunden. Radikale Diäten bestimmt den gesamten Alltag, das Essverhalten und das körperliche Wohlbefinden. Kalorien werden penibel genau ausgerechnet, Sporteinheiten eingeplant und ständig schwingt ein leichtes Hungergefühl mit. Dabei geht es auch einfacher, wie der Hersteller der LIBA Kapseln verspricht.

Hierbei handelt es sich nicht um Diät-Pillen, die nur den Appetit zügeln oder Heißhungerattacken vermeiden sollen. Die natürlichen Inhaltsstoffe wirken auf den gesamten Körper ein, damit sich dieser selbst helfen kann. LIBA Kapseln kurbeln den eigenen Stoffwechsel an und fördern die Fettverbrennung. Die Einnahme ist für mehrere Wochen angedacht, ohne dabei die Lebensqualität oder den Alltag einschränken zu müssen. Das heißt: kein Verzicht auf bestimmte Lebensmittel und keine schweißtreibenden Sportstunden. Und trotzdem sollen die Pfunde purzeln. Der folgende Test geht näher auf die Zusammensetzung, die Wirkung und die Erfahrungen der Kunden ein. Hält der Hersteller sein Versprechen?

Die Folgen von Übergewicht

Übergewicht ist das leidige Thema vieler Menschen und wird schnell zu einem ernsthaften Gesundheitsproblem. Sowohl optisch als auch körperlich leiden Betroffene darunter. Zu den Begleiterscheinungen gehören in erster Linie Gelenkprobleme und Beschwerden im Herz-Kreislauf-System. Menschen mit Übergewicht haben ein deutlich höheres Risiko an Diabetes mellitus zu erkranken, als normal gewichtige Personen. Die Risikofaktoren sind aber nicht nur im eigenen Körpergewicht begründet, sondern auch in den persönlichen Umständen.

Eine Diät scheint zunächst der Schlüssel zum Erfolg. Ein strenger Ernährungsplan und regelmäßig Sport sollen den Weg zum Wunschgewicht ebnen. Betroffene müssen ein hohes Maß an Disziplin aufbringen und schränken in der Zeit ihre Lebensqualität enorm ein. Aus genau diesem Grund scheitern viele Diäten. Kurz darauf stellen sich die gewohnten Ernährungsmuster wieder ein und alle Mühe war umsonst.

Nach mehreren erfolglosen Diäten greifen viele Menschen zu Diät-Pillen und einem offensichtlich einfachen Weg. Sie zügeln den Appetit und verhindern Heißhunger. Trotzdem wird der Körper nicht ausreichend ernährt, fühlt sich müde und ist schlapp. Es handelt sich meist nur um eine kurzfristige Gewichtsabnahme, die im Jojo-Effekt mündet. Oftmals wiegen die Betroffenen nach dem Einsatz von Diät-Präparaten mehr als vorher.

Die LIBA Kapseln ermöglichen einen natürlichen und vor allem gesunden Weg der Gewichtskontrolle. Dafür sind Geduld und Durchhaltevermögen gefordert. Nur bei einer regelmäßigen und langfristigen Einnahme sind Erfolge zu erzielen. Welche das genau sind und wie schnell mit einer Wirkung gerechnet werden kann, schauen wir uns in den folgenden Abschnitten an.

Was sind LIBA Kapseln und für wen eigenen sie sich?

LIBA Kapseln sind ein Nahrungsergänzungsmittel für einen einfachen Gewichtsverlust. Sie sollen das Energieniveau im Körper verbessern und die Fettverbrennung steigern. Der große Vorteil: sie unterstützen das Abnehmen ohne Nebenwirkungen. Das Produkt wird überwiegend online vermarktet und ist laut Hersteller auf eigene Studien und wissenschaftliche Belege gestützt. Es besteht aus rein natürlichen Wirkstoffen und ist somit für jede Altersgruppe geeignet. Gerade Senioren oder älteren Menschen fällt das Abnehmen schwer und eine radikale Diät belastet die Gesundheit zusätzlich. Die LIBA Kapseln sind gut verträglich und gehen schonend mit dem Körper um.

Aber auch Menschen mit einem vollen Terminkalender und Stress im Alltag erhalten ihre Vorteile mit den Kapseln. Nur eine Einnahme täglich ist notwendig, um den Prozess in Gang zu setzen. Die einfache Dosierung ohne eine große Ernährungs- oder Lebensumstellung kommt gut bei den Kunden an. Ziel ist es, eine erhebliche Menge an Gewicht zu verlieren, ohne große Einschränkungen vornehmen zu müssen. Schließlich bringt es nichts, kraftlos auf Arbeit oder in der nächsten Präsentation zu sitzen, nur um das Übergewicht zu senken. Kinder und Jugendliche, Schwangere und stillende Mütter sind von der Einnahme allerdings ausgeschlossen. Auch bei der Einnahme von Medikamenten oder bei bestimmten Krankheiten sollte vorher der behandelnde Arzt konsultiert werden, um den Einsatz der Kapseln zu besprechen.

Hinweis: LIBA Kapseln setzen auf eine natürliche Formel zur Gewichtsabnahme, die bei allen Körpertypen und Altersklassen funktioniert.

Wie wirken die Kapseln?

Die Nährstoffmischung in den Kapseln soll den Stoffwechsel ankurbeln und damit die körpereigene Fettverbrennung in Gang setzen. Selbst hartnäckige Polster lassen sich bekämpfen, die mit anderen Diäten oder Methoden zur Gewichtsabnahme unberührt geblieben sind. Gleichzeitig sollen sich die Kapseln positiv auf Gesundheit und Immunsystem auswirken und den Heißhunger zügeln. Die Wirkung erstreckt sich also auf folgende Bereiche:

• Fettverbrennung: Kernpunkt ist also die Umwandlung von Fett in Energie. Dies wird auch als Fettoxidation bezeichnet, die an allen Stellen des Körpers funktioniert. Auch an den Problemzonen können die Fettreserven schrumpfen, ohne zusätzliche oder übermäßige Anstrengung. Der Körper behält dabei sein Wohlbefinden und bleibt fit. Statt die Kohlenhydrate aus der Nahrung für die Energie zu nutzen, geht es an die Fettreserven. Deshalb ist auch eine radikale Ernährungsumstellung nicht notwendig.

• Zellgesundheit: Die natürlichen Wirkstoffe fördern die Zellgesundheit, stärken das Immunsystem und bekämpfen freie Radikale. Dies fördert einen schnelleren Stoffwechsel und reguliert die Fettverbrennung. Nur mit einem angeregten Stoffwechsel und gesunden Zellen ist ein erheblicher Gewichtsverlust möglich. Das starke Immunsystem unterstützt wiederum viele biochemische Prozesse im Körper.

• Heißhungerattacken: Das Hungergefühl soll sich mit der Einnahme reduzieren. Mit der Zeit setzt sogar der Bewegungsdrang wieder ein, sodass ein Aufbau von Muskelmasse möglich wird. Die Kapseln zügeln den Appetit und erreichen ein Kaloriendefizit für den Nutzer. Auch ohne gänzlichen Verzicht regulieren sich die eigenen Ernährungsgewohnheiten von selbst.

Natürliche Inhaltsstoffe ohne Chemie

Die Wirkformel der LIBA Kapseln basiert auf natürlichen Substanzen und Inhaltsstoffen. Deshalb sind sie laut Kundenmeinungen gut verträglich und erzeugen keine Nebenwirkungen. Der Hersteller bestätigt die geprüfte Qualität der Zusammensetzung, gibt aber keine genaue Rezeptur bekannt. Vielmehr spricht er von einer Kombination aus CLA und CLA-Kristallen. Der menschliche Organismus stellt diese Verbindungen nicht selbst her, sie können aber über Nahrung oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Weitere Aminosäuren, wie L-Arginin wirken sich positiv auf den Stoffwechsel aus und erhöhen die Fettverbrennung. Der Körper erreicht schnell ein Sättigungsgefühl und kommt wieder mehr in Schwung. Mit dem gesteigerten Energieniveau verbrennt er automatisch mehr Kalorien.

Als pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel sind die Kapseln für Veganer geeignet. Auch die Hülle besteht nicht aus tierischen Zusatzstoffen. Zudem kommt die Rezeptur ohne Zucker aus und unterstützt selbst Diabetiker beim Abnehmen.

Die Vorteile der LIBA Kapseln

Ein großer Vorteil der LIBA Kapseln ist, dass sie nicht auf den kurzfristigen Erfolg ausgelegt sind. Die langfristige Gewichtsabnahme und Kontrolle sind das Ziel, stehen aber nicht immer präsent im Vordergrund. So muss der Alltag nicht sonderlich umgestellt werden im Gegensatz zu einer Diät. Betroffene brauchen keine Kalorien zählen oder vermehrt Sporteinheiten in den Tag einbauen. Die Einnahme der Kapseln genügt zunächst, um den Stoffwechsel anzuregen. Mit der Zeit soll sich der Körper von selbst auf eine Fettverbrennung einstellen und lässt die Pfunde purzeln. Zusammenfassend bieten die Kapseln also folgende Vorteile:

• einfache Einnahme

• schnell in den Alltag eingebunden

• gezielte Gewichtskontrolle

• langanhaltende Erfolge

• für Veganer geeignet

• unterstützen eigenes Wohlbefinden

Durch die einfache Dosierung ist kein großer Aufwand erforderlich. Die Kapseln sind umgehend in den Alltag integriert, ohne an Mangelerscheinungen oder Heißhunger leiden zu müssen. Der Speiseplan und die Portionen bleiben zunächst gleich. Mit angeregtem Stoffwechsel wird der Körper automatisch fitter und agiler. Bewegung wird also im laufenden Prozess auch kein Problem mehr darstellen. Mit den ersten verlorenen Kilos fühlen sich die meisten Betroffenen wieder wohler und ermutigt. Der Selbstwert steigt und der Weg für ein neues Lebensgefühl kann geebnet werden. Das betrifft auch die körperliche Gesundheit, denn viele Beschwerden schwinden mit dem überschüssigen Körpergewicht.

Einnahme & Anwendung

Ein Blick auf die genaue Dosierung zeigt: eine Kapsel am Tag genügt bereits. Sie wird zur größten Hauptmahlzeit eingenommen, beispielsweise am Mittag. Das Schlucken gelingt mit einem großen Glas Wasser von 250 ml am besten, etwa 30 Minuten vor der Mahlzeit. Aber auch am Abend ist die Einnahme erlaubt, wenn der Tag recht verplant und stressig verläuft. Es sollte sich um die Mahlzeit mit dem größten Fett- und Kaloriengehalt handeln. Die Kapsel löst sich im Magen langsam auf und die Inhaltsstoffe gelangen in den Körper. Wer die Einnahme mit noch mehr Wasser verbindet, zügelt zusätzlich den Appetit. Es herrscht ein gewisses Sättigungsgefühl im Magen und die folgende Portion der Mahlzeit fällt etwas kleiner aus. So unterstützen Betroffene ihren Körper zusätzlich beim Abnehmen.

Die Besonderheit im Vergleich zu anderen Abnehmprodukten: es gibt Pausen in der Einnahme. Die vom Hersteller angestrebte Dosierung sieht einen 5-Tage-Zyklus vor, der über mindestens einen Monat eingehalten werden sollte. Nach den ersten fünf Tagen beziehungsweise Kapseln gibt es einen Stopp für die zwei darauffolgenden Tage. Anschließend beginnt der Zyklus von vorn.

Wer sich an diese einfachen Vorgaben hält, braucht auch keine Überdosis zu fürchten. Ohnehin handelt es sich um natürliche Inhaltsstoffe, die laut Hersteller keine Überdosis oder Nebenwirkungen erzeugen. Trotzdem sollte die Einnahme von einer Kapsel täglich nicht überschritten werden. Zudem ist Geduld gefragt. Kurzfristige Erfolge oder ein übermäßig schneller Gewichtsverlust sind nicht zu erwarten. Der Körper stellt sich im Stoffwechsel und der Fettverbrennung langsam um, weswegen eine regelmäßige Einnahme die langfristigen Erfolge erzielt.

Tipp: Wer generell keine Tabletten schlucken kann, öffnet die Kapsel und löst den Inhalt in einem Glas Wasser auf. So wird dem Körper trotzdem die empfohlene Tagesdosis zugeführt.

LIBA Kapseln im Test: das Ergebnis nach 4 Wochen

Das Präparat wird weder von Stiftung Warentest erwähnt, noch von anderen unabhängigen Instituten untersucht. Trotzdem gibt es genug Testberichte und Selbsttests, die wir näher miteinander verglichen haben. Probanden verschiedenen Alters berichten hier von den Erfahrungen mit den LIBA Kapseln. Bei nahezu allen Probanden gab es in den 4 Wochen auch erste positive Ergebnisse.

Es handelt sich um ein frei verkäufliches Nahrungsergänzungsmittel ohne Rezept. Eine vorherige Konsultation mit dem Hausarzt ist also nicht zwingend erforderlich. Die Bestellung geht schnell von der Hand und die Probanden sprechen von einer schnellen Lieferung. Anschließend beginnen sie mit der Einnahme. Was an den ersten Tagen noch ungewohnt wirkt, wird schnell zu einem routinierten Prozess. Allerdings sollte der 5-Tage-Zyklus korrekt eingehalten werden.

Schon in den ersten beiden Wochen wird von einem verminderten Appetit berichtet. Die Kapseln sind einfach in die tägliche Routine integriert, ohne etwas an der Sportlichkeit oder am Ernährungsplan zu ändern. Der Körper beginnt aber nur langsam mit der Veränderung des Stoffwechsels. Ab der dritten Woche ist bei den meisten Probanden ein Gewichtsverlust zu verzeichnen. Die Fettverbrennung setzt ein. Je mehr Pfunde purzeln, desto agiler und fitter fühlen sich die Probanden. Schon nach 4 Wochen sind die Erfolge sichtbar. Trotzdem empfiehlt der Hersteller eine langfristige Einnahme. Da Körperbau und Wunschergebnisse sehr individuell betrachtet werden müssen, kann keine Wirkung pauschalisiert oder versprochen werden.

Nebenwirkungen: sind LIBA Kapseln gefährlich?

Wir haben sowohl beim Hersteller als auch in den Erfahrungen der Kunden recherchiert: es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Schließlich handelt es sich um einen rein natürlichen Wirkkomplex, bei dem mit einer guten Verträglichkeit geworben wird. Manche Präparate verursachen Blähungen oder eine Mundtrockenheit zu Beginn der Behandlung. Bei den LIBA Kapseln werden keine Nebenwirkungen erwähnt. Der Körper scheint also ausreichend Zeit zu haben, sich an die Wirkstoffe zu gewöhnen.

Ein Risiko könnte eine Unverträglichkeit oder Allergie auf einen der Inhaltsstoffe sein. Doch auch hier haben wir keine Berichte von Kunden gefunden, die das belegen würden. Grundsätzlich gilt: bei Unwohlsein oder Bedenken muss immer ein Arzt konsultiert werden. Das trifft auch bei bereits bestehenden Erkrankungen oder bei der Einnahme von Medikamenten zu.

Grundsätzlich handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel und nicht um ein Medizinprodukt. Die EU sieht bei der Markteinführung weniger strenge Richtlinien vor und es gibt kaum Standards. Zudem sind medizinische Präparate immer mit einem Wirkversprechen versehen. Das ist bei den LIBA Kapseln nicht der Fall. Die Wirkung fällt bei jedem Menschen individuell aus. Ernährungswissenschaftler warnen generell vor der Einnahme von Ergänzungsmitteln. Sie ersetzen keine vollwertige Mahlzeit, sondern unterstützen nur den Stoffwechsel. Betroffene sollten deshalb immer von selbst auf eine ausgewogene und reichhaltige Ernährung achten.

Erfahrungen: das sagen die Kunden

So individuell die Menschen sind, so unterschiedlich sind auch die Erfahrungen der Kunden. Wir haben uns die einzelnen Bewertungen durchgelesen und genauer mit den Angaben des Herstellers verglichen. Viele Kunden sind zufrieden, weil sie die Kapseln schnell und einfach in ihren Alltag integrieren können. Der Gewichtsverlust kann ab Woche 3 einsetzen, nur bei wenigen Kunden dauerte es noch länger. An diesem Punkt muss einfach Geduld bewiesen werden. Der Weg zum Wunschgewicht gelingt nicht über Nacht. Bei einer regelmäßigen Einnahme ist aber laut Kunden ein stetiger Gewichtsverlust möglich.

In einigen Bewertungen ist von anfänglicher Skepsis die Rede. Durch die gute Verträglichkeit und die einfache Einnahme konnte diese schnell ausgeräumt werden. Diäten waren meist nicht von Erfolg gekrönt und viele Kunden hatten einen anstrengenden Weg hinter sich, was das eigene Gewicht betrifft. Eine Umstellung im Alltag ist mit den LIBA Kapseln nicht notwendig und trotzdem sind erste Erfolge zu verzeichnen. Mit dem reduzierten Gewicht konnten viele Kunden besser schlafen, sie fühlten sich fitter und bewegten sich im Alltag mehr. Die Verdauung funktioniert wieder, die Kunden können sich besser konzentrieren und von mehr Energie ist die Rede. So wirken sich die Kapseln nicht nur auf das Gewicht aus, sondern auf das allgemeine Wohlbefinden.

Auch hartnäckige Fettpolster schwinden langsam. Heißhungerattacken kommen nur selten vor. Die Kunden fühlen sich weder schlapp, noch ausgelaugt oder hungrig. Nur der 5-Tage-Zyklus ist etwas gewöhnungsbedürftig. Die erneute Einnahme nach den zwei tagen Pause darf nicht vergessen werden. Ein Kalender hilft vielleicht bei der Planung.

Wo kann man LIBA Kapseln kaufen?

Die LIBA Kapseln werden ausschließlich online über den Hersteller unter LIBA-kapseln.kaufen vertrieben. Sie sind also nicht bei Amazon oder in der Drogerie frei verkäuflich. Der Hersteller besitzt einen eigenen Onlineshop und ermöglicht einen schnellen Bestellablauf. So brauchen nur die Versandinformationen eingegeben und die Zahlungsoption ausgewählt werden. Ein Kundenkonto ist bei der Bestellung nicht anzulegen. So ist der ganze Prozess in wenigen Minuten abgeschlossen. Gängige Zahlungsoptionen sind:

• PayPal

• Kauf auf Rechnung

• Sofortüberweisung

• Kreditkarte

• Banküberweisung

Der Preis orientiert sich am gewählten Paket. Die LIBA Kapseln können auch auf Vorrat gekauft werden zu zwei oder drei Packungen. Pro Packung sind 20 Stück enthalten, die für einen Monat ausreichen. Zudem bietet der Hersteller einen Mengenrabatt von über 40 Prozent. Die Preise staffeln sich wie folgt:

• Paket für Einsteiger: Für Einsteiger genügt eine Packung für 49,95 Euro. Hinzu kommen Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro. Damit ergibt sich ein Gesamtpreis von 54,90 Euro bei der ersten Bestellung.

• Der Verkaufshit: 2 Packungen: Bereits ab zwei Packungen profitieren Kunden von einem kostenlosen Versand und einer Ersparnis von 27 Prozent. Pro Packung kosten die Kapseln 39,97 Euro und als Gesamtpreis 79,95 Euro.

• Der Bestseller: 3 Packungen: Auch beim Bestseller fallen keine Versandkosten an. Pro Stück liegt der Preis bei 36,65 Euro. Und der Gesamtpreis von 109,95 Euro ergibt eine Ersparnis von 46 Prozent. Die Kapseln können problemlos trocken gelagert werden.

Ist der Hersteller wirklich seriös?

Viele Interessenten fragen sich, wie seriös der Hersteller wirklich ist. Schließlich scheint der Markt der Abnehmprodukte hart umkämpft und es gibt viele zwielichtige Firmen, die nur auf ihren Profit aus sind. Zu den wichtigen Anhaltspunkten gehören Impressum und Kontaktinformationen auf der Website. Diese sind hier vorhanden. Das Unternehmen ist in den Niederlanden gemeldet, genauer in Landsmeer und bietet sowohl eine Telefonnummer als auch eine Mailadresse für den Kundenkontakt an. Diese Transparenz bestätigt die Seriosität des Herstellers.

In manchen Berichten wird beschrieben, dass die LIBA Kapseln aus der TV Sendung Höhle der Löwen bekannt ist. Diese Verbindung konnten wir jedoch nicht ziehen. Mögliche Bilder oder Beiträge in dem Zusammenhang scheinen ein Fake zu sein. Die Kapseln wurden in der Sendung nie vorgestellt.

Das Abnehmen gezielt unterstützen

Mit den LIBA Kapseln scheint der erste Stein zum Wohlfühlgewicht ins Rollen zu kommen. Mit den richtigen Tipps lässt sich dieses Gewicht auch lange halten. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung steht im Zentrum. Kunden sollten auf zu viel Zucker, Fett und Fastfood verzichten. Der Körper braucht viele Vitamine und Mineralstoffe. Dabei müssen nicht unbedingt die Kohlenhydrate vom Ernährungsplan gestrichen werden. Die LIBA Kapseln fördern die Fettverbrennung und helfen, den eigenen Abnehmweg zu finden.

Ausreichend Schlaf und Erholung gehören auch zu einer gesunden Lebensweise. Auf Alkohol und Zigaretten sollte eher verzichtet werden. Zudem kann spielend mehr Bewegung in den Alltag integriert werden, ohne Sport zu machen. Das beginnt beim Treppenlaufen und geht hin zu einem kleinen Spaziergang zur Entspannung. Solange sich der Körper bewegt, werden Ausdauer und Kraft gefördert. Es muss sich also nicht immer um gezieltes Krafttraining handeln, wenn Muskeln aufgebaut werden sollen.

Fazit: Abnehmen ohne strenge Diät

Die Erfahrungen der Kunden, die Testberichte und auch unsere Recherchen zeigen: LIBA Kapseln können das Abnehmen unterstützen. Das Nahrungsergänzungsmittel ist gut verträglich und schnell in den Alltag eingebunden. Die Wirkung tritt meist nach 2-3 Wochen ein, wobei natürlich Geduld für einen langfristigen Erfolg bewiesen werden muss. Die Kunden sprechen von einem allgemein besseren Wohlbefinden und konnten den gefürchteten Jojo-Effekt verhindern. Daher scheinen die LIBA Kapseln den Gewichtsverlust ohne eine strenge Diät tatsächlich zu ermöglichen.