1 Eine Küche muss zum eigenen Stil passen und gleichzeitig funktionell sein. Foto: pixabay

Natürlich stehen bei Küchen individuelle Vorlieben im Vordergrund. Eine Küche muss zum eigenen Stil passen und funktionell sein; ob Kochmuffel oder geübter Hobbykoch, sie muss den eigenen Ansprüchen entsprechen. Erlaubt ist, was gefällt, aber dennoch sind gewisse Trends nicht zu übersehen, wenn man die Neuheiten von Herstellern und Designern betrachtet. Zum Glück sind Trends oft flexibel und abwechslungsreich, sodass bei den neuesten Angeboten auch jeder Topf garantiert seinen Deckel finden kann.















Link kopiert

Vorherrschende Materialien und Farben bei Küchen

Farblich sind moderne Küchen eher dunkel gehalten, dennoch spielt Individualität eine große Rolle. Die dunkle Optik mit schwarz, anthrazit und Nussbaumholz kommt an den Vorderfronten von Küchenzeilen zum Einsatz, wird jedoch gerne mit anderen Farben kombiniert. Hier ist der Phantasie keine Grenzen gesetzt, ob senfgelb, zartrosa, rot oder knallorange, alles ist erlaubt. Marmor ist bei den Trends ebenso zu sehen wie erdiges Terracotta, denn Naturmaterialien sind absolut in. Stein und Beton harmonieren mit Holz und sind zeitlose Klassiker. Passend zum Naturtrend feiert auch Beige in modernen Küchen ein wahres Comeback. Von Sand-Beige bis zu Cappuccino-Beige sind sämtliche Nuancen gerne gesehen: Die sanften bräunlichen Töne harmonisieren perfekt mit natürlichen Stilen. Um sich einen Einblick in die Vielfach der möglichen Farbgebungen machen zu können, ist ein Blick in das Sortiment von Pharao24 von Vorteil.

Küchenformen und -stile in 2022

Zwei Küchenstile sind im Moment besonders häufig bei Herstellern und Designern anzutreffen. Eine schlichte Gestaltung, klare grafische Linienführungen und abgerundete und organische Formen definieren den Mid-Century-Stil, der die 50er Jahre wieder aufleben lässt. Die Funktionen der Küchenmöbel sind klar erkennbar. Die minimalistisch wirkenden Designs überraschen gerne mit Details wie ausgefallenen Mustern. Ein weiterer beliebter Stil 2022 ist Scandifornia, eine einzigartige Verbindung der warmen, lässigen, amerikanischen Designs mit den kühlen und eleganten von Skandinavien. Der Stil ist besonders natürlich und ist geprägt von Nachhaltigkeit und hellen Farben. Gerade, klare Linien sorgen für einen minimalistischen Aspekt.

Smarte Geräte erleichtern die Arbeit

Trendige Küchengeräte sind 2022 smarter, aber auch sparsamer, denn Nachhaltigkeit spielt auch bei den elektronischen Utensilien eine große Rolle. Versteckt hinter den stylischen Küchenfronten öffnet sich ein Kühlschrank, ein Backofen oder eine Spülmaschine schnell mit einem Tippen, Klopfen oder auf Zuruf. Moderne Kochfelder passen sich an die Töpfe an, moderne Öfen können auch Dampfgaren und eine Dunstabzugshaube weiß selbst, ob Sie als Abzug oder als moderne Lampe fungiert. XXL-Kühlschränke liegen für Großeinkäufe voll im Trend. Bei Küchengeräten steht Langlebigkeit im Vordergrund und Edelstahl ersetzt Plastik in der Materialienwahl. In Zeiten des Smart Home sind Küchengeräte oftmals mit Apps steuerbar und machen das Kochen einfacher. Dabei setzen die meisten Hersteller auf energiesparende Prozesse.

Die Küche als Treffpunkt und Herz des Eigenheims

Die organischen, oft runden Formen der modernen Stile wirken gemütlich, einladend und harmonisch. Die Küche gilt bei vielen Menschen als Mittelpunkt des Familienlebens. Seit Corona verbringen viele Leute immer noch mehr Zeit zuhause als vor der Pandemie. Die Küche als Zentrum öffnet sich in vielen Wohnungen und Häusern und verschmilzt mit den anderen Räumen, denn immer mehr Hersteller sorgen mit stimmigen Designs für Möbel für alle Räume für ein einheitliches Wohnkonzept. Die Küche ist ein Ort, an dem gemeinsam gekocht, gegessen und gefeiert wird, aber sie übernimmt auch oftmals andere Funktionen. Ob Homeoffice oder Kunstatelier, dank vielen Möbelherstellern ist es inzwischen möglich die Küche als Allzweckraum zu gestalten. Dank den momentanen Designtrends, die alle Harmonie und Natur widerspiegeln ist es nicht weit hergeholt, die Küche auch mit dem Arbeitsplatz zu verknüpfen.

Die Recherche und Erstellung des Textes wurde durch eine externe Redaktion vorgenommen und stammt nicht aus der eigenen Redaktion.