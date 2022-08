1 Mit Erasmus+ leben und arbeiten Handwerkerinnen und Handwerker drei Monate in der Toskana. Quelle: Unbekannt

Im Land der Tüftler und Denker hat das Handwerk goldenen Boden. „In rund 10.000 Handwerksbetrieben gehen die Chefs in den nächsten fünf Jahren in den Ruhestand, viele suchen nach einer Nachfolgelösung. Deshalb braucht das Handwerk dringend Azubis und qualifiziertes Personal sowie Fachleute, die unternehmerisch denken und sich selbstständig machen können und wollen.















Das Handwerk ist der entscheidende Faktor damit Digitalisierung und Klima- und Energiewende gelingen. Wer soll denn künftig Häuser energieeffizient bauen und sanieren, Heizungen austauschen, Smart Homes verkabeln und Ladesäulen oder Solarpanels installieren?“ so der Präsident der Handwerkskammer Stuttgart, Rainer Reichhold.



Dass Handwerk Spaß macht beweist Erasmus+: Eine Auslandserfahrung fürs Leben – Handwerkerinnen und Handwerker leben und arbeiten drei Monate in der Toskana.

In den ersten vier Wochen des Auslandsprogramms lernten die Gesellinnen und Gesellen aus der gesamten Region Stuttgart in einem Intensivsprachkurs grundlegende Italienischkenntnisse, die sie in der anschließenden Arbeitsphase in den Betrieben und auf den Baustellen einsetzen und verfeinern konnten. Restauriert wurde unter anderem das Museo Etrusco Guarnacci, das zu den ältesten Museen für etruskische Kunst zählt. Um die Decken und Wände zu streichen, wurden alte italienische Techniken angewendet, die heute nicht mehr eingesetzt werden. „Besonders gut haben uns die Arbeitstechniken, aber auch die Zusammenarbeit gefallen – wir sind als Malerteam wie eine kleine Familie geworden“, erklärt Malerin und Lackiererin Katharina Albert-Socaciu, 22, aus Göppingen. Tatkräftige Unterstützung erhielt das Team von Jacqueline Dobrautz, 20, einer gelernten Raumausstatterin aus Erdmannhausen. „Für mich war es sehr interessant, etwas komplett Neues auszuprobieren.“ Beim Mischen der Farbe habe sie auch etwas für ihren Beruf dazulernen können. Auch Friseurgesellin Isabel Hummel aus Weilheim an der Teck tauschte jeden Montag die Schere gegen den Pinsel ein und half im Museum. Aber auch im Friseursalon erhielt die 22-Jährige neue Impulse: „Die Mitarbeiter nehmen sich viel Zeit für ihre Kunden und der soziale Aspekt spielt eine wichtige Rolle.“ Erasmus+: Eine Auslandserfahrung fürs Leben.



Besuche das Erlebniswochenende HANDWERK am 17. und 18. September 2022 im FREILICHTMUSEUM BEUREN und sammle Ideen für deine berufliche Zukunft. Die Innungen des Handwerks stellen aus und führen mit Spiel und Spaß durch viele Berufsbilder. Auch die Agentur für Arbeit, die Feuerwehr, Berufsschulen und Krankenkassen sind dabei.

Die Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen bietet Informationen zur Berufswahl, Ausbildung, Ausbildungsbetriebe, Fortbildungsmöglichkeiten und Ansprechpartner rund um die Ausbildung!

