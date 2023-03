1 So sehen Siegerinnen und Sieger aus: Beim KSK-Börsenbattle können junge Menschen nur gewinnen. Foto: KSK Esslingen-Nürtingen

Wie viel Vorwissen braucht es, um an der Börse absahnen zu können? Das war die spannende Frage des Börsen Battle – einem regionalen Wettbewerb, den die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen (KSK) nun bereits zum zweiten Mal im Rahmen des Planspiels Börse veranstaltet hat. 12 junge Menschen aus dem Landkreis Esslingen haben sich der Herausforderung gestellt und sind in drei Teams mit 50.000 fiktiven Euro an den Start gegangen. Alle hatten das gleiche Ziel: das Spielkapital durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Dabei waren die drei Teams dem Auf und Ab des Kapitalmarkts direkt ausgeliefert, denn die fiktiven Käufe und Verkäufe wurden fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet. Nun ist mit dem Planspiel Börse auch der Börsen Battle beendet. Welches Team gewonnen hat und wie die Depots jeweils abgeschlossen haben, ist im neuesten Video von ES-TV zu sehen.

Vier Monate hatten die drei Teams insgesamt Zeit, um im Rahmen des Planspiels Börse den Börsen Battle der KSK für sich zu entscheiden. Dabei forderte das Schülerteam „Team Alphas“ vom Schelztorgymnasium die beiden Azubi-Teams der KSK „Studis an Planspiel“ und „Kreissparkasse & Co.“ heraus. Von großen Tiefschlägen bis großen Erfolgen war für Philipp und Sinan alles dabei. Und auch die anderen Teams hatten mit stürmischen Börsenzeiten und extrem schwierigen Bedingungen zu kämpfen. „Ein Jahr Ukraine-Krieg hat den Kapitalmarkt komplett auf den Kopf gestellt“, sind sich Yannic Natterer und Markus Knobloch, die beiden Börsenexperten der KSK-Esslingen-Nürtingen, einig. Extrem gestiegene Energiepreise, Lieferkettenprobleme und die Inflation drückten die Stimmung an den Börsen. Der Tiefpunkt war im Oktober erreicht, dem Beginn des Planspiels Börse. „Ab da haben die Märkte jedoch gedreht und eine Jahresendrallye hingelegt“, sagt Markus Knobloch. Am Ende schloss der Oktober sogar mit dem höchsten Wert, seit es den Deutschen Aktienindex gibt.

An der Strategie tüfteln

Worauf haben die Siegerteams nun gesetzt? Welche Strategien haben sie verfolgt? Solche Informationen sind im ES-TV-Video aus erster Hand zu bekommen. Denn die Entscheidungen, auf die sich die drei Teams einigen, ihre Erfolge und Misserfolge haben sie in kurzen Video-Clips auf ihren Smartphones festgehalten.

Bei den Teams hoch im Kurs standen standen sogenannte Blue Chips, also die umsatzstarken Aktien großer, namhafter Unternehmen. Aber auch Dividendendentitel substanzhaltiger Unternehmen. Wer die gehalten hat, hat auch einen guten Start ins neue Jahr hingelegt. Erster, zweiter oder dritter Platz – beim Börsen Battle gibt es letztlich keine Verlierer. Denn neben 500 Euro kann jedes Teammitglied hier vor allem eines mitnehmen: ganz viel Erfahrung in Sachen Finanzwelt und Kapitalmarkt. „Es ist einfach interessant, mit diesem großen Kapital von 50.000 Euro einmal handeln zu dürfen“, findet Jannis vom Team „Studis an Planspiel“. Keine Spontankäufe machen, das Risiko streuen und sich bei Einzelaktien gut informieren – das sind die Tipps, die sich die Studierenden für das nächste Mal vorgenommen haben.

Damit auch Neulinge auf dem Kapitalmarkt gut begleitet ihre ersten Schritte machen können, hat die KSK Esslingen-Nürtingen eine Kick-off-Veranstaltung in Form eines Webinars für alle Teilnehmenden angeboten. Hilfreiche Tipps und wichtige Börseninformationen lieferte den Teilnehmenden außerdem der Kapitalmarkt-Podcast der KSK. Wöchentlich stellten hier die beiden Börsenexperten Yannic Natterer und Markus Knobloch den Teilnehmenden Informationen rund um den Kapitalmarkt während des Planspiels Börse aus erster Hand zur Verfügung. Aber auch in Zukunft werden die beiden Kapitalmarktexperten monatlich aktuelle Wertpapierthemen in einem Podcast beleuchten und Erklärvideos zum Thema Wertpapiere veröffentlichen.

Viel Erfahrungen mitgenommen

Davon profitiert haben alle Teams, unabhängig von ihren Vorerfahrungen. Das Azubi-Team der KSK setzte auf die Satellitenstrategie, also auf ein solides Fundament an Investments kombiniert mit spekulativen Gewinnen. Ob ihre Strategie aufgegangen ist, zeigt das neueste ES-TV-Video.

Bei ihren Börsenversuchen haben die KSK-Azubis gemerkt, wie „unfassbar schwer es ist, den Markt zu verstehen“ und wie viel Zeit es braucht, um sich eine fundierte Meinung bilden zu können. Ihre gesammelten Erfahrungen nehmen die vier Azubi nun mit in die Filialen, wo das Thema Wertpapiere angesichts der Inflation in der Beratung zentral bleibt. Was die jungen Menschen ebenfalls mitnehmen, ist ihre Leidenschaft für Aktien und Börse. Und genau die wollen sie auch bei den Kunden entfachen. nic/red

