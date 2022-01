Vitamine gehören zu einer gesunden Ernährung dazu. Doch für was genau sind die verschiedenen Vitamine eigentlich gut? Wir klären auf.















Esslingen - Vitamine erfüllen wichtige Aufgaben in unserem Körper. Allerdings sind nicht alle Vitamine gleich, sondern sie haben unterschiedliche Funktionen. Es ist daher sinnvoll, sich näher mit den unterschiedlichen Vitaminen zu befassen, um einen besseren Überblick darüber zu bekommen, was für Vitamine in welchen Situationen helfen können. Schauen wir uns also die wichtigsten Vitamine und deren Bedeutung für unseren Körper an.

Vitamin C

Vitamin C oder auch Ascorbinsäure ist ein wasserlösliches Vitamin, das über den Darm aufgenommen wird. Das Problem hierbei ist, dass die Wirksamkeit bei einer Einnahme über die Nahrung zu einem erheblichen Teil verloren geht. Aus diesem Grund bietet sich liposomales Vitamin C an, da dieses von Liposomen umgeben ist und infolgedessen ohne Wirkstoffverlust verstoffwechselt werden kann. Da liposomales Vitamin C ein Antioxidans ist, kann es bei den unterschiedlichsten gesundheitlichen Problemen helfen. Cholesterin Herzinfarkt Vitamin C? Selbst das ist möglich. Generell kann liposomales Vitamin C bei schweren Erkrankungen zum Einsatz kommen und selbst in der Krebstherapie nimmt es inzwischen eine große Rolle ein.

Vitamin A

Das fettlösliche Vitamin A wird über den Darm aufgenommen. Es ist wichtig für den Aufbau der Haut und die Bildung des Sehfarbstoffs Rhodopsin. Zudem gilt auch Vitamin A als Antioxidans, weswegen es bei den unterschiedlichsten Beschwerden zum Einsatz kommen kann. Mit Vitamin A zusammenhängende Mangelerscheinungen kommen nur selten vor und hängen im Regelfall mit Erkrankungen oder einer streng veganen Ernährung zusammen. Ein Vitamin-A-Mangel äußert sich unter anderem durch Lichtscheu, trockene Haut und verminderte Sehschärfe.

Vitamin D

Unser Körper kann Vitamin D zu 90 % aus Vitaminvorstufen (Vitamin D2 und Vitamin D3) bilden, sofern er mit ausreichend UV-Licht in Kontakt kommt. Der restliche Bedarf muss über Nahrungsmittel gedeckt werden. Vitamin D fördert die Calciumaufnahme sowie den Einbau von Calcium und Phosphat in den Knochen. Ein Mangel an Vitamin D kann infolgedessen zu unzureichender Knochenbildung, einer höheren Anfälligkeit für Brüchen und Zahndefekten führen.

Vitamin B

Bei Vitamin B ist es wichtig, zwischen Vitamin B1, Vitamin B6 und Vitamin B12 zu unterscheiden. Vitamin B1 fördert den Abbau von Alkohol, den Fettstoffwechsel und den Kohlenhydratstoffwechsel. Zudem ist es ausschlaggebend für die Funktion lebenswichtiger Enzyme. Vitamin B6 – ein Baustein von Koenzymen – nimmt ebenfalls eine wichtige Rolle ein, da es den Stoffwechsel der Botenstoffe im Gehirn und den Eiweißstoffwechsel unterstützt. Doch auch Vitamin B12 ist unerlässlich: Das Vitamin unterstützt den Körper beim Aufbau roter Blutkörperchen, der Teilung und dem Wachstum von Zellen sowie der Umwandlung von Homocystein in Methionin.

Vitamin H

Vitamin H oder auch Biotin wird von Darmbakterien gebildet oder über die Nahrung aufgenommen. Das Vitamin fördert das Wachstum von Blutzellen, Haaren, Haut, Nervengewebe und Talgdrüsen. Sollte ein Mangel an Vitamin H vorliegen, kommt es zu Entzündungen der Haut sowie Haarausfall.



