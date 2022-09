Link kopiert

9 von 10 Frauen haben etwas gemeinsam: Sie leiden unter Cellulite. Kaum eine Frau bleibt vor den Kratern auf Po und Oberschenkel verschont, doch nur wenige gehen offen damit um. Die meisten betroffenen Frauen fühlen sich aufgrund der Cellulite unwohl in ihrem Körper, wodurch das Selbstbewusstsein leidet. Freibäder und kurze Klamotten im Sommer sind für viele undenkbar und so beginnt die Suche nach einem Wundermittel. Cellulite-Cremes gibt es viele und die Herausforderung ist es, das beste Mittel zu finden. Ob die Aktiv Senfsalbe der Testsieger ist, erfahren Sie hier.

Warum haben Frauen Cellulite und Männer nicht?

Cellulite wird oft als Frauenproblem bezeichnet und das nicht ohne Grund. Schätzungen zufolge leiden etwa 90 Prozent der Frauen ab 20 unter den Dellen an den Beinen. Männer hingegen sind so gut wie gar nicht betroffen. Schuld daran sind anatomische Unterschiede.

Cellulite entsteht, wenn das Fettgewebe aus der Unterhaut sich seinen Weg in die oberen Hautschichten bahnt. So bilden sich auf der Hautoberfläche Erhebungen. Das passiert dann, wenn die Kollagenfasern in der Lederhaut ihre Stabilität und Spannkraft verlieren. Bei Frauen sind diese Fasern parallel zueinander angeordnet. Verlieren sie ihre Festigkeit, entstehen große Lücken, durch die das Fettgewebe durchgedrückt wird.

Beim Mann hingegen sind die Stränge aus Kollagen über Kreuz angeordnet. Selbst wenn sie also ihre Stabilität verlieren und dehnbar werden, kann das Unterhautfett aufgrund der besonderen Struktur nicht nach oben durch die Zwischenräume durchdringen. Aus diesem Grund ist Cellulite ein Frauen-Phänomen.

Abgesehen davon gibt es verschiedene Risikofaktoren für die Entstehung von Cellulite.

Menschen mit einer genetisch festgelegten Bindegewebsschwäche entwickeln häufig schon im jungen Erwachsenenalter eine stark ausgeprägte Cellulite und neigen u.a. auch zu Dehnungsstreifen.

Auch ein hohes Übergewicht belastet das Gewebe enorm. Es ist deutlich mehr Fettgewebe vorhanden, das aus der Unterhaut an die Oberfläche gedrückt wird und Dellen verursacht. Eine zuckerhaltige Ernährung fördert Cellulite, da Zucker die Kollagenstrukturen in der Haut zerstört. Das schwächt das Bindegewebe.

Ungesunde Angewohnheiten wie Zigaretten- und Alkoholkonsum schädigen ebenfalls die Hautzellen. Der entstehende oxidative Stress trägt zum Verlust der Spannkraft und Elastizität der Haut bei.

Weißes Fett und braunes Fett

Abgesehen vom Aufbau des Bindegewebes spielt der Fettanteil im Körper eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Cellulite. Fett ist nicht gleich Fett - man unterscheidet zwischen weißen und braunen Fettzellen.

Bei den meisten Menschen überwiegt der Anteil weißer Fettzellen. Weißes Fettgewebe speichert Energie und wer zu viel davon hat, ist meist auch übergewichtig. Ein hoher Anteil an weißem Fett kann auf Dauer außerdem gesundheitliche Beschwerden begünstigen. Das weiße Fett ist auch das Fettgewebe, das die Cellulite verursacht. Braunes Fett hingegen wird als “gesundes” Fett bezeichnet. Der Anteil an braunen Fettzellen bei einem Erwachsenen ist im Vergleich zum weißen Fett sehr gering. Dabei ist das braune Fett stoffwechselaktives Fett, denn es wandelt Energie in Wärme um und verbrennt auf diese Weise 200-400 kcal pro Tag.

Um Cellulite am Po und an den Beinen zu verringern, muss auch der Anteil an weißen Fettzellen reduziert werden. Einerseits erreicht man das über die Ernährungsweise und Sport, andererseits können spezielle Wirkstoffe wie Senf-Extrakt die Umwandlung von weißen Fettzellen in braune Fettzellen unterstützen.

Was kann die Senfsalbe?

Cellulite ist ein Hautproblem, das nicht nur eine einzige Lösung hat. Am besten bekommt man die ungleichmäßigen Dellen sogar dann in den Griff, wenn die Ernährung, die körperliche Aktivität und vor allem auch die Pflege stimmen. Und den Punkt der Pflege übernimmt die Senfsalbe.

Bei der Aktiv Senfsalbe handelt es sich um eine spezielle Cellulite-Creme, die ein Extrakt aus Senfsprossen enthält. Dieser Wirkstoff soll im Kampf gegen die Dellen besonders wirksam sein, da er die Bildung brauner Fettzellen fördern kann. Weiße Fettzellen sind einer der größten Übeltäter bei der Entstehung von Cellulite. Senf-Extrakt unterstützt die Umwandlung von weißen Fettzellen in braune Fettzellen und kann auf diese Weise zu einem strafferen Hautgefühl und einer glatteren Hautoberfläche beitragen. Um den aktiven Wirkstoff zu erhalten, wird er in einem biotechnologischen Verfahren extrahiert.

In der Senfsalbe kommt das Extrakt zusammen mit dem Wirkstoff Capsaicin zum Einsatz. Dieser Stoff ist für die Schärfe in der Chilischote verantwortlich und hat eine durchblutungsanregende Wirkung. Eine stärkere Durchblutung bedeutet gleichzeitig eine bessere Versorgung der Zellen mit Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen. Die verbesserte Blutzirkulation kann zum Erhalt und somit zur Stärkung der Kollagenstrukturen im Bindegewebe beitragen.

Die hautglättende Wirkung wird von verschiedenen Pflegestoffen (Öle, Vitamine, Hyaluronsäure usw.) unterstützt. Denn wenn die Hautbarriere gesund ist, kann die Haut die Feuchtigkeit besser im Inneren halten. So wird sie von innen heraus gepolstert und gleichzeitig wird der altersbedingte Kollagenabbau verlangsamt. Für die Aktiv Senfsalbe lassen sich also folgende mögliche Effekte auf die Haut zusammenfassen:

Verbesserung der Blutzirkulation

verbesserte Versorgung mit Nährstoffen

Abbau von weißen Fettzellen und Umwandlung in braune Fettzellen

Durchfeuchtung trockener Haut und Schutz der Hautbarriere

Vorbeugung von Kollagenabbau durch Antioxidantien



Welche Inhaltsstoffe sind noch in der Aktiv Senfsalbe enthalten?

Die wichtigsten Bestandteile für den Anti-Cellulite-Effekt sind das Senf-Extrakt und Capsaicin. Doch diese zwei Inhaltsstoffe allein bilden aber noch keine Körpersalbe.

Für die Herstellung der Senfsalbe werden neben Wasser, Hyaluronsäure und Glycerin hauptsächlich pflanzliche Öle wie z.B. Sojaöl, Arganöl und Sheabutter eingesetzt. Sie sind reichhaltig genug, um die Haut an den Beinen mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen und ziehen trotzdem schnell in die Haut ein. Außerdem stecken sie voller Nährstoffe und antioxidativer Bestandteile, die für eine feste und ebenmäßige Haut sorgen.

Zusätzliche Antioxidantien, die die Zellen und das Kollagengerüst vor freien Radikalen schützen, sind in Form von Vitamin E und Phytinsäure enthalten.

Die Biovolen Aktiv Senfsalbe ist vegan und außerdem frei von:

austrocknenden Alkoholen

Silikonen und Mineralölen

Mikroplastik

Das sind die Inhaltsstoffe der Aktiv Senfsalbe im Detail:

Aqua, Glycine Soja Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Glyceryl Stearate, Rhus Verniciflua Peel Cera, Persea Gratissima Oil*, Cetearyl Alcohol, Caprylic/Capric Triglyceride, Undecane, Diglycerin, Argania Spinosa Kernel Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Sodium Cetearyl Sulfate, Tridecane, Capsaicin, Brassica Alba Sprout Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Sodium Hyaluronate, Phytic Acid, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Parfum, Benzyl Salicylate, Geraniol, Linalool, Limonene, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, CI 40800 *aus kontrolliert biologischem Anbau

Wie muss die Senfsalbe für das beste Ergebnis angewendet werden?

Die Anwendung der Biovolen Aktiv Senfsalbe ist unkompliziert. Sie wird wie jede andere Körpercreme auch nach dem Duschen in die Haut einmassiert. Für die besten Ergebnisse empfiehlt der Hersteller, die Salbe 1-2 Mal täglich aufzutragen. Da es sich um eine Cellulite-Creme handelt, sind die Anwendungsgebiete vor allem das Gesäß und die Beine.

Die Senfsalbe ist für jeden Hauttypen geeignet. Im Gesicht sollte die Salbe nicht angewendet werden.

Wenn die Cellulite bereits stärker ausgeprägt ist, lohnt es sich, jede Anwendung mit einer Massage und kalten Beinduschen zu verbinden. Dadurch wird die Durchblutung zusätzlich angeregt und der Umwandlungsprozess weißer Fettzellen in braune Fettzellen unterstützt.

Wie lange muss man die Senfsalbe für einen sichtbaren Unterschied anwenden?

Cellulite kann nicht über Nacht verschwinden. Vor allem dann nicht, wenn die Dellen auch im Stehen schon sichtbar sind. Je nachdem wie stark die Cellulite bereits ausgeprägt ist, ist mehr oder weniger Geduld gefragt. Es gibt daher keine pauschale Antwort darauf, wie schnell die Senfsalbe wirkt. Die Glättung der Haut ist nicht nur von der Anwendung der Cellulite-Salbe abhängig, sondern von vielen weiteren Faktoren, z.B.

eine salz- und zuckerarme Ernährung

regelmäßige Sporteinheiten

Muskelaufbau

genetische Veranlagung usw.

In Kombination mit Sport und einer gesunden Lebensweise können schneller Erfolge sichtbar werden, als ohne. Da die Haut sich ca. alle 4 Wochen erneuert, sollte die Biovolen Aktiv Senfsalbe mindestens so lange angewendet werden, um ein erstes Urteil fällen zu können.

Senfsalbe im Test: Erfahrungen von Anwendern

Vor dem Kauf der Aktiv Senfsalbe lohnt es sich, die Bewertungen anderer Anwender durchzulesen. Im Internet findet man viele Testberichte von einzelnen Frauen, die ihre positiven und negativen Erfahrungen in kurzen Kommentaren oder ausführlichen Beiträgen veröffentlicht haben. Es gibt auch einige Senfsalbe Tests in Zeitschriften und Blogs, in denen alle Vor- und Nachteile der Cellulite-Salbe aufgeführt werden. Das soll die Kaufentscheidung erleichtern.

Senfsalbe Erfahrungen im Online-Shop

Die meisten Testberichte und Bewertungen gibt es im herstellereigenen Shop. Hier können zertifizierte Käufer nach dem Kauf einen Kommentar hinterlassen. Laut einer Umfrage des Herstellers sind mehr als 91 Prozent der Kunden zufrieden. Auch die meisten Erfahrungsberichte im Shop sind positiv. Die Frauen schreiben, dass nach wenigen Wochen eine sichtbare bzw. spürbare Veränderung eintritt. Den Bewertungen zufolge kann die Senfsalbe auch die Haut an den Oberarmen festigen.

Senfsalbe Erfahrungen bei YouTube

Es tauchen immer mehr Videos von Anwenderinnen der Senfsalbe bei YouTube auf. Sie haben die Salbe über einen längeren Zeitraum angewendet und berichten in ihren Videos ausführlich über ihre Eindrücke. Die Ergebnisse fallen unterschiedlich aus, die meisten von ihnen sind allerdings positiv überrascht und empfehlen die Aktiv Senfsalbe weiter.

Senfsalbe Erfahrungen in Foren

Auch in Foren tauschen sich Anwender über die Wirkung der Senfsalbe aus. Hier findet man sowohl kritische als auch positive Stimmen. Einige empfinden den Preis für die Salbe zu teuer. Andere Anwender hingegen sind begeistert und der Meinung, dass die Biovolen Senfsalbe ihren Preis wert ist.

Hat die Senfsalbe Nebenwirkungen?

Die Biovolen Aktiv Senfsalbe hat keine bekannten Nebenwirkungen. Um eine gute Verträglichkeit zu gewährleisten, wurde die Salbe dermatologisch getestet. In diesem Test wurde die Hautverträglichkeit bestätigt. Der Hersteller empfiehlt Menschen mit einer sensiblen Haut die Senfsalbe erst an einer kleinen Stelle aufzutragen, bevor sie großflächig angewendet wird. So bleiben im seltenen Fall einer Unverträglichkeit keine großen, gereizten Hautbereiche zurück.

Wo ist die Senfsalbe am günstigsten: Apotheke, dm oder Amazon?

Die Biovolen Aktiv Senfsalbe ist als OTC-Apothekenprodukt in allen deutschen Apotheken unter der PZN 18117702 erhältlich. Man kann sie in der Apothekenfiliale des Vertrauens kaufen oder auch in zahlreichen namhaften Online-Apotheken.

In den Apotheken vor Ort kostet ein Tiegel rund 100 Euro, online gibt es die Aktiv Senfsalbe schon ab 78 Euro.

Sparfüchse sollten im Online-Shop des Herstellers bestellen. Hier gibt es regelmäßig tagesaktuelle Rabatte, mit denen die Senfsalbe 30 Prozent günstiger ist. Statt 100 Euro zahlt man so nur 69,90 Euro. Der Vorteil einer Bestellung im Shop ist die 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Die gibt es beim Kauf in der Apotheke nicht.

Bei Amazon und in den Drogeriemärkten dm, Rossmann und Müller wird die Biovolen Aktiv Senfsalbe nicht verkauft. Manchmal gibt es bei Amazon Senfsalbe Angebote, die dann aber meist von Versandapotheken stammen und relativ teuer sind.

Fazit

Ob die Biovolen Aktiv Senfsalbe der Testsieger ist, sollte jeder für sich selbst entscheiden, denn ein offizielles Urteil gibt es bisher nicht. Insgesamt macht die Cellulite-Creme aber einen sehr guten Eindruck in jeglicher Hinsicht. Die Inhaltsstoffe sind von hoher Qualität, das Produkt ist auch im Apotheken-Handel erhältlich und es steckt ein vertrauenswürdiges deutsches Unternehmen dahinter. Von der Wirkung der Aktiv Senfsalbe überzeugt man sich am besten selbst. Jede Haut verhält sich anders und bringt andere Voraussetzungen mit. Dank der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen und die Salbe gründlich testen.



Die Recherche und Erstellung des Textes wurde durch eine externe Redaktion vorgenommen und stammt nicht aus der eigenen Redaktion.