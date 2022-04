Bald sticht das Traumschiff wieder in See: Interessante Fakten über die ZDF-Kultserie

1 Die deutsche Adaption des US-“Love Boat“: das Traumschiff. Foto: de.wikipedia.org / Ivan T. / Lizenz: CC BY-SA 3.0

Die Serie "das Traumschiff" ist nicht mehr aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Doch woran liegt das? Was ist das Erfolgsrezept der Kultserie?















Als das Traumschiff 1981 als deutsche Adaption des amerikanischen „Love Boat” das erste Mal in See stach, hätte sich niemand vorstellen können, dass die Tv-Serie auch nach 40 Jahren bei den Zuschauer:innen immer noch so beliebt ist. Denn die Kultserie ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Aber was ist das Erfolgsrezept des Traumschiffes?

Liebesgeschichten und exotische Länder

Seit über 40 Jahren bringt die Fernsehserie die weite Welt in deutsche Wohnzimmer. Abwechslungsreiche Landgänge in Tahiti, Kuba oder Singapur, ein beliebter Cast und prominente Gaststars sorgen seit Jahren für hohe Einschaltquoten. Unterwegs zu den exotischsten Urlaubsländern der Welt, geht es auf dem Luxusschiff meistens um spannende Abenteuer, rührende Freundschaften, Dreiecksgeschichten und bittersüße Liebesgeschichten.

Das Traumschiff MS Amadea - Die First Lady der Meere

Seit 2015 ist die Grand Lady MS Amadea auf Kreuzfahrt für die ZDF-Kultserie unterwegs. Von Schweden bis Südafrika, von Bali bis Tahiti garantiert das Phoenix-Flaggschiff immer wieder spannende und unterhaltsame Kreuzfahrterlebnisse.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist die MS Amadea um einiges moderner und luxuriöser. Das nicht allzu große Kreuzfahrtschiff bietet für die circa 600 Passagiere acht Decks, drei Restaurants und sieben Bars. Neben Fitnessraum und Joggingpfad rund um das Außendeck, verfügt das Traumschiff über einen SPA-Bereich, einen Pool, ein Dampfbad und eine Sauna. Eine Besonderheit sind die Kabinen auf der MS Amadea: sie liegen nämlich alle an der Außenseite und verfügen über ein Fenster und ein eigenes Bad. Neben den klassischen Außenkabinen bietet der Kreuzer auch größere Balkonkabinen und Suiten mit bis zu 71 Quadratmetern an.

Am Ostersonntag sticht das Traumschiff wieder in See

Bald ist es wieder so weit. Am Ostersonntag, 17. April, nimmt das Traumschiff mit Kapitän Max Parker (gespielt von Multitalent Florian Silbereisen) Kurs auf Mauritius. An Bord sind, wie immer, neben Florian Silbereisen als Kapitän, Barbara Wussow als Hoteldirektorin Hanna Liebhold, Daniel Morgenroth als Staff-Kapitän Martin Grimm und Collien Ulmen-Fernades als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado dabei.

Zahlreiche Gaststars, wie die ehemalige Talkshow Moderatorin Arabella Kiesbauer, die Influencerin Paola Maria und der Schauspieler Helmut Zierl erleben auf dem Schiff und auf Mauritius spannende Abenteuer. In der Osterfolge geht es unter anderem um die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgrado und das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater Bernd, gespielt von Wolfgang Stumph.

Die beliebtesten Ziele der Kultserie

Die allererste Reise führte das Traumschiff 1981 auf die Bahamas. Aber ganz oben auf der Beliebtheitsliste der Traumdestinationen stehen die Usa mit mehreren Folgen über Los Angeles, Las Vegas, New Orleans, Florida, Miami und New York. Auch Australien, Brasilien, die Malediven und Bali gehören immer wieder zu den Top-Reisezielen des berühmten Kreuzfahrtschiffes.

Sind die Komparsen auf dem Traumschiff echte Urlauber?

Die Dreharbeiten finden seit 2015 auf der Ms Amadea mit echten Passagieren statt. Dabei passt die Filmcrew natürlich auf, dass die Gäste während ihres Urlaubs nicht gestört werden. Passagiere, die als Statisten bei den Dreharbeiten mitwirken möchten, können sich zu Beginn der Kreuzfahrt in eine entsprechende Liste eintragen.

Die Schiffe der beliebten TV-Serie

Bisher wurde laut offiziellen Informationen des ZDF auf sechs verschiedenen Kreuzfahrtschiffen gedreht: Das erste Traumschiff war die norwegische Vistafjord. Danach folgten bis zur 33. Folge die Astor und die Berlin. Ab 1999 diente die Deutschland lange Jahre als Kulisse und Drehort für die beliebte ZDF-Serie. Ab 2015 finden die Dreharbeiten auf der MS Amadea von Phoenix Reisen statt. Da das Schiff gerade nicht zur Verfügung steht, werden die Abenteuer- und Liebesgeschichten auf hoher See aktuell auf der größeren MS Artania gedreht.

Traumschiff-Premiere auf der MS Artania

Da die MS Amadea seit Anfang des Jahres das Mittelmeer umfährt, wurde die Traumschiff-Produktion dieses Jahr auf die MS Artania verlegt. Das ist eine echte Premiere für Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth, Barbaras Wussow und die ganze Crew. Auch die Zuschauer freuen sich auf das neue und glamouröse Ambiente.

Die MS Artania wurde 1984 als „Royal Princess” von Lady Diana getauft. 2011 übernahm Phoenix Reisen das Schiff und taufte es im Mai 2011 auf den Namen „Artania". Bekannt ist die MS Artania nicht nur aus dem Traumschiff, sondern auch aus der ARD-Dokureihe „Verrückt nach Meer”.

Was bietet die MS Artania?

Mit 230 Meter Länge und 29 Meter Breite ist die MS Artania ein sehr geräumiges Schiff. Eine große Crew und zahlreiche Reiseleiter kümmern sich täglich um circa 1.200 Passagiere. Eine Traumschiff MS Artania Kreuzfahrt lockt nicht nur Traumschiff-Fans an. Von der Adria bis zum Schwarzen Meer, vom Nordkap bis zu den Atlantikinseln, lässt die MS Artania keine Urlaubswünsche offen.

Und für alle Kreuzfahrt-Fans, die in Europa bleiben möchten, sind mit Sicherheit auch romantische Flusskreuzfahrten interessant.

