Abnehmen wird zum leidigen Thema, wobei es hier nicht nur um äußerliche Aspekte geht. Das hohe Körpergewicht stellt ein enormes Gesundheitsrisiko dar und bringt viele chronische Begleiterscheinungen und Beschwerden mit sich. Sowohl in den Gelenken, als auch im Herz-Kreislauf-System sind die Auswirkungen zu merken. Jetzt ist Handeln gefragt.

Diäten sind enorm anstrengend und erfordern sehr viel Disziplin von den Betroffenen. Ob Fastenkur oder radikale Ernährungsumstellung – der Weg geht oft mit einem Hungergefühl oder gar Heißhungerattacken einher, weil die Kalorienzufuhr gesenkt wird. Hier steuert der Markt mit verschiedenen Diät-Pillen dagegen, um den Appetit zu senken, den Heißhunger zu vermindern und gezielt abzunehmen. Der Nachteil: es handelt sich um keine langfristige Lösung. Nach dem Ende der Diät oder dem Absetzen der Pillen stehen vielleicht einige Kilos weniger auf der Waage, doch der Jojo-Effekt lässt nicht lange auf sich warten. Viele Betroffene wiegen binnen kurzer Zeit sogar mehr, als vor der Diät.



Die Figur Kapseln wurden speziell entwickelt, um diesem Effekt vorzubeugen und das Abnehmen zu erleichtern. Ganz ohne Ernährungsumstellung oder Sport sollen die Pfunde purzeln. Nur Geduld ist gefragt, da die Einnahme über mehrere Wochen ausgedehnt werden sollte. Im folgenden Test klären wir auf, wie effektiv die Kapseln sind und ob sie ihr Versprechen wirklich halten: ein langfristiger Gewichtsverlust ohne Diät oder Hungergefühl.

Was genau sind Figur Kapseln?

Bei den Figur Kapseln handelt es sich um ein frei verkäufliches Nahrungsergänzungsmittel. Hergestellt aus natürlichen Inhaltsstoffen regt es den Stoffwechsel an und bringt gezielt die Fettverbrennung in Gang. Gleichzeitig zügeln die Kapseln den Appetit, beugen durch enthaltene Bitterstoffe den gefürchteten Heißhungerattacken vor und helfen bei einem langfristigen Gewichtsverlust. Der Körper erfährt ein neues Wohlbefinden, wirkt fitter und der Bewegungsdrang steigt. Die Inhaltsstoffe fördern auch den Aufbau von Muskelmasse, straffen das Gewebe und bieten eine neue Art der Vitalität. Sie schmelzen also nicht nur eingelagerte Fettdepots, sondern bringen den Körper allgemein in Form.

Für wen eignen sie sich?

Das Präparat ist für alle Menschen gedacht, die unzufrieden mit dem eigenen Gewicht sind und abnehmen wollen. Auch Patienten mit Übergewicht können von den Kapseln Gebrauch machen und mögliche Begleiterscheinungen reduzieren. Vielleicht haben Diäten bisher keinen Erfolg gebracht oder waren zu anstrengend für den Körper. Dann sind Figur Kapseln eine mögliche Lösung. Die abgestimmte Rezeptur kurbelt die Fettverbrennung an, beschleunigt den Stoffwechsel und verhindert das Einlagern neuer Fettpolster. Ziel ist der langfristige Abnehmerfolg, ohne Jo-Jo-Effekt.



Geeignet ist das Mittel für Frauen und Männer ab 18 Jahren. Die Wirkung erfolgt unabhängig von der Altersgruppe oder vom Fitnesslevel. Nur Kinder und Jugendliche sind von der Einnahme ausgeschlossen. Das gilt auch für stillende Mütter oder für Schwangere, weil sich hier der Körper in besonderen Umständen befindet. Bei ernsthaften bestehenden Vorerkrankungen oder bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme sollte vorab ein Arzt konsultiert werden.

Inhaltsstoffe der Figur Kapseln

Die optimierte Formel der Figur Kapseln basiert auf rein natürlichen Inhaltsstoffen. Dadurch ergibt sich eine hohe Verträglichkeit, ohne Risiken und Nebenwirkungen. Die Zutaten werden geprüft und stehen unter Qualitätskontrolle, wie der Hersteller bestätigt. Genauere Angaben werden dazu aber nicht gemacht. Die Wirkung geht von einzelnen Inhaltsstoffen, aber auch von dem Zusammenspiel der Rezeptur aus. Verschiedene körpereigene Prozesse werden angekurbelt, auch in Bezug auf die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Zentrale Wirkstoffe sind:

Garcinia Cambogia : Dieser Extrakt wird aus der Schale der tropischen Frucht Garcinia Cambogia gewonnen. Er erhöht die Fettverbrennung und reduziert gleichzeitig den Appetit. Kohlenhydrate aus der Nahrung werden entschärft, sodass diese nicht als Fettpolster angelegt werden können. Es entsteht ein schnelles Sättigungsgefühl.

: Dieser Extrakt wird aus der Schale der tropischen Frucht Garcinia Cambogia gewonnen. Er erhöht die Fettverbrennung und reduziert gleichzeitig den Appetit. Kohlenhydrate aus der Nahrung werden entschärft, sodass diese nicht als Fettpolster angelegt werden können. Es entsteht ein schnelles Sättigungsgefühl. Cayennepfeffer: Der Extrakt des Cayennepfeffers bringt eine thermische Wirkung mit sich und erhöht leicht die Körpertemperatur. Dadurch kommt der Stoffwechsel in Schwung, das Energieniveau steigert sich und verbrennt mehr Kalorien. Darüber hinaus gilt der Cayennepfeffer als Appetitzügler.

Die Figur Kapseln zeigen noch weitere Aminosäuren und natürliche Extrakte, die aber nicht nur die Fettverbrennung als Ziel haben. L-Arginin, L-Carnitin und L-Theanin sind ebenso für den Muskelaufbau und für die Straffung des Gewebes zuständig. L-Leucin wiederum nimmt Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und bekämpft gezielt Heißhungerattacken. Der Körper erfährt eine rechtzeitige und vor allem ausreichende Sättigung. Insgesamt beschleunigen sich die Prozesse des Stoffwechsels durch das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe. Der Körper gelangt wieder mehr ins Gleichgewicht und unterstützt sich selbst bei der Gewichtskontrolle. Um die genauen Prozesse dahinter etwas besser zu verstehen, haben wir uns die Wirkung im Detail angeschaut.

Da es sich um ein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel handelt, ist es auch für Veganer geeignet. Weder die Rezeptur noch die Hülle der Kapseln bestehen aus tierischen Produkten. Ebenso wird auf Zucker verzichtet, um die Einnahme für Diabetiker zu ermöglichen.

Wirkung

Das Ziel der Figur Kapseln ist klar: Gewicht soll langfristig reduziert werden bis zur eigenen Traumfigur. Doch wie funktioniert das mit den rein natürlichen Wirkstoffen? Das Geheimnis liegt in der sogenannten Ketose. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Zustand des Stoffwechsels, in der sich der Körper nur schwer selbst bringen kann. Der Weg dahin ist steinig, obgleich die Wirkung sehr effektiv erscheint. Die Kapseln ebnen diesen Weg und führen deutlich leichter in diesen Zustand.



Bei der Ketose gewinnt der Körper seine Energie nicht aus den Kohlenhydraten der Nahrung. Sie werden durch die natürlichen Extrakte förmlich unbrauchbar gemacht. Stattdessen sind die eingelagerten Fettpolster der neue Energielieferant. Mit dem Verlust dieser Fettzellen senkt sich automatisch das Körpergewicht. Fastenkuren erreichen einen ähnlichen Zustand, da der Körper nur noch die eigenen Fettreserven als Energiequelle nutzen kann. Derartige Diäten sind aber immer mit einem Hungergefühl oder mit Heißhunger verbunden. Unter der Einnahme der Figur Kapseln bleibt der Blutzuckerspiegel recht stabil. Es gibt keine Insulinschwankungen und damit auch keinen Heißhunger. Ferner nehmen die Inhaltsstoffe auch positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und das Immunsystem.



Mit dem gesteigerten Energieniveau ist der Körper selbst bereit für mehr Bewegung. Parallel zur Fettverbrennung baut sich die Muskulatur langsam auf. Sie straffen das Gewebe, damit keine schlaffen Hautfalten entstehen. Zudem erzeugen die Kapseln eine optimierte Verdauung und verhelfen zu einem tiefen und gesunden Schlaf. Der gesamte Organismus scheint ins Gleichgewicht zu kommen. Mit der Einnahme werden jedoch nicht nur die optischen Problemzonen bekämpft. Der Gewichtsverlust steigert das Selbstwertgefühl und eine positive Grundstimmung ist möglich.

Welche Vorteile bringen die Figur Kapseln?

Die Figur Kapseln zeigen einen deutlichen Unterschied zu anderen Abnehmpräparaten auf dem Markt. Die Wirkung beschränkt sich nicht nur auf die Zeit der Einnahme, sondern ist langfristig ausgelegt. Zügeln Diät-Pillen beispielsweise nur den Appetit und lassen die Portionen schrumpfen, tritt nach dem Absetzen der gegenteilige Effekt ein. Der Körper holt sich das mühsam verlorene Gewicht durch größere Portionen schnell wieder zurück. Die Figur Kapseln streben die gezielte Fettverbrennung und Entgiftung des Körpers an. Dabei ergeben sich folgende Vorteile:

Einfach einzunehmen

Problemlos in den Alltag zu integrieren

Dient der Gewichtskontrolle

Langfristige Erfolge

Auch für Keto-Diät geeignet

Unterstützt den Muskelaufbau

Gesteigertes Wohlbefinden und mehr Vitalität

Die Einnahme erfordert nicht viel Disziplin oder Umstellung. Sie kann mit in einem stressigen Berufsalltag vereinbart werden. Die Gewichtsabnahme steht nicht mehr im Zentrum der Gedanken, sondern wird zur Nebensache. Der Körper leidet durch den gesteigerten Energieumsatz weder an Hunger, noch an Mangelerscheinungen. Die Mahlzeiten und die Portionen bleiben gleich. Es ist keine schwierige Ernährungsumstellung notwendig und auch Sporteinheiten brauchen nicht extra geplant werden. Der Körper wird selbst fitter und verlangt sich die Bewegung. Der wohl größte Vorteil neben dem Gewichtsverlust ist der gesteigerte Selbstwert. Betroffene haben die Chance, sich endlich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen.



Einnahme: besonders einfach - nur 1x täglich

Wir haben die einfache Einnahme bereits angesprochen. Jetzt wollen wir näher auf die Dosierung eingehen. Es genügt eine Kapsel pro Tag, die zu einer beliebigen Hauptmahlzeit eingenommen werden soll. Dafür bieten sich zum Beispiel das Mittagessen oder Abendessen an. Die Einnahme erfolgt etwa 15 bis 30 Minuten vor dieser Mahlzeit. So gelangen die Inhaltsstoffe vor der Nahrung in den Körper, blockieren die Kohlenhydrate und zügeln den Appetit. Begleitet wird die Einnahme von zwei Gläsern Wasser, etwa 500 ml. Das Wasser regt die Verdauung an und sorgt für ein erstes Sättigungsgefühl im Magen. Die Portion der nachfolgenden Mahlzeit fällt also automatisch etwas kleiner aus.



Da es sich um eine natürliche Rezeptur handelt, ist eine Überdosis kaum möglich. Trotzdem sollte die Dosierung von einer Kapsel pro Tag nicht überschritten werden. Das Präparat ist für eine langfristige Wirkung ausgelegt und nicht für den schnellen Erfolg. Der Organismus braucht Zeit, um sich umzustellen und an die neuen Prozesse der Fettverbrennung zu gewöhnen.



Die Kapseln sollten unzerkaut geschluckt werden. Wer damit Probleme hat und generell keine Tabletten schlucken kann, braucht sie nicht mühsam in Lebensmitteln verstecken. Das Pulver ist der geöffneten Kapsel zu entnehmen und in Wasser aufzulösen. So erhält der Körper beim Trinken des Wassers auch die geforderte Tagesdosis.

Figur Kapseln im Test über 4 Wochen

Einen offiziellen Bericht von Stiftung Warentest oder von anderen objektiven Instituten haben wir bei der Recherche nicht gefunden. Doch wir sind auf eine Reihe an Selbsttests gestoßen, bei denen die Probanden von ihren Erfahrungen berichtet haben. Diese Tests laufen über etwa 4 Wochen und beginnen bei unterschiedlichen Ausgangssituationen. Wir haben den Verlauf und die Ergebnisse miteinander verglichen und stellten viele Gemeinsamkeiten fest.

Die Figur Kapseln sind ohne Rezept verkäuflich und leicht zu bestellen. Die Lieferzeit wird als kurz beschrieben und die Probanden beginnen umgehend mit der Einnahme. Schon in der ersten Woche wurden Hungergefühl und Appetit reduziert. Die Ernährung musste nicht umgestellt werden. In der zweiten Woche beginnt eine Routine bei der Einnahme. Ein Gewichtsverlust ist aber nur bei wenigen Probanden zu bemerken. Das zeigt: der Körper beginnt nur langsam mit der Umstellung des Stoffwechsels.



Ab der dritten Woche beginnt der Gewichtsverlust. Es stellt sich ein verbessertes Wohlbefinden ein. Insgesamt fühlen sich die Probanden fitter und bewegen sich auch im Alltag etwas mehr. In der vierten Woche erweitert sich der Abnehmerfolg und die meisten Nutzer sind zufrieden mit den Figur Kapseln. Laut Hersteller sind etwa 6 bis 8 Wochen für das neue Wunschgewicht nötig.



Ein Hinweis von Stiftung Warentest haben wir allgemein zu den Diät-Präparaten gefunden: es handelt sich meist um Nahrungsergänzungsmittel. Dieser Begriff ist nicht ohne Grund gewählt, da weniger Vorschriften existieren. Medizinische Produkte sind immer mit einem Wirkversprechen verbunden. Das ist bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht der Fall. Zudem werden sie schneller auf dem Markt zugelassen.

Nebenwirkungen

Durch die natürlichen Inhaltsstoffe bringen die Figur Kapseln eine gute Verträglichkeit mit. Nebenwirkungen sind sowohl in den Berichten der Kunden als auch durch den Hersteller kaum bekannt. In seltenen Ausnahmen kommt es zu:

Leichte Mundtrockenheit

Blähungen

Magen-Darm-Probleme

Gerade die Blähungen oder die Beschwerden im Magen-Darm-Trakt sind auf die Umstellung der ersten Tage zurückzuführen. Sie sollten sich schnell wieder legen, wenn sich der Stoffwechsel als auch die Verdauung an die Kapseln gewöhnt haben. Die Mundtrockenheit kann während und nach der Einnahme auftreten, muss aber nicht über die gesamte Dauer der Behandlung anhalten.

Risiken und Wechselwirkungen sind bei akuten Erkrankungen oder der Einnahme von anderen Medikamenten möglich. Bei Unsicherheit oder Krankheit ist daher immer ein Arzt zu konsultieren. Zudem sind Allergien auf die Inhaltsstoffe auszuschließen, die ebenso Nebenwirkungen verursachen könnten.

Ein Hinweis von Ernährungsexperten: die Figur Kapseln ersetzen natürlich nicht die gesunde und ausgewogene Ernährung. Es handelt sich nur um ein Nahrungsergänzungsmittel, das den Stoffwechsel unterstützt.

Erfahrungen der Kunden

Auch mit einzelnen Kundenerfahrungen fernab der Selbsttests haben wir uns beschäftigt. Dafür haben wir Kontakte zu Kunden geknüpft und über Wirkung und Ergebnisse gefragt. Sie bestätigen das Versprechen der Figur Kapseln. Ziel ist der Gewichtsverlust und das haben alle Kunden erreicht, ohne Heißhungerattacken. Die Anzahl der Kilogramm schwankt natürlich. Manchen Kunden genügte die Einnahme über 6 Wochen. Andere setzen eher auf eine Einnahme für 8 bis 12 Wochen. In einem Punkt sind sich alle Kunden einig: Geduld ist gefragt. Das Wunschgewicht ist nicht über Nacht zu erreichen. Nur bei einer regelmäßigen Einnahme sind Erfolge sichtbar.

Die Kapseln können dafür leicht in den Alltag integriert werden. Die Einnahme ist unkompliziert und es herrscht allgemein eine gute Verträglichkeit. Durch die vielen positiven Eigenschaften der Figur Kapseln waren die meisten Kunden zu Beginn eher skeptisch. Sie haben genau auf das eigene Hungergefühl und das Energieniveau im Körper geachtet. Sie fühlten sich aber weder schlapp, noch ausgelaugt oder hungrig. Zudem sind auch hartnäckige Fettpolster an Bauch oder Oberschenkeln zurückgegangen. Negative Berichte gibt es kaum und diese betreffen meist die Anlaufzeit der ersten ein bis zwei Wochen.

Figur Kapseln kaufen: zu welchem Preis?

Die Figur Kapseln sind frei verkäuflich und auch ohne Rezept erhältlich. Sowohl in der Apotheke als auch beim Amazon gibt es keine entsprechenden Angebote. Der sicherste und vor allem seriöse Weg führt über den Hersteller. Er bietet drei verschiedene Pakete, teilweise mit Rabattaktionen oder einem kostenfreien Versand kombiniert:

Paket für Anfänger - ab 49,95 Euro: Dieses Paket ist für einen Monat vorgesehen mit 30 Kapseln. Es werden Versandkosten von 4,95 Euro berechnet.

Paket für 3 Monate - ab 109,95 Euro: Für dieses Paket berechnet der Hersteller keine Versandkosten mehr und bietet Kunden einen entsprechenden Rabatt. Innerhalb von 3 Monaten erreichen viele Kunden das Wunschgewicht.

Paket für 2 Monate - ab 79,95 Euro: Hier handelt es sich um den Bestseller. Schließlich sind nach zwei Monaten erste Erfolge deutlich sichtbar. Die Versandkosten entfallen.

Fake: bekannt aus Höhle der Löwen?

Die Figur Kapseln selbst sind laut Recherche kein Fake und stammen von einem seriösen Hersteller. Manche Werbeaktionen bringen das Präparat mit der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ in Verbindung. Erfahrungen zeigen: die Bilder und Aktionen sind Fake. Das Produkt wurde nie in der Sendung vorgestellt.

Diesen Tipps unterstützen das Abnehmen

Das neue Wohlfehlgewicht kann gezielt unterstützt und langfristig gehalten werden. Das funktioniert am besten mit einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Es muss sich nicht um eine radikale Ernährungsumstellung handeln, Kunden sollten aber auf übermäßigen Zucker oder Fastfood verzichten. Der Körper braucht alle wichtigen Nährstoffe, um den Stoffwechsel auf dem Energieniveau zu halten. Die Figur Kapseln erzeugen parallel dazu den Zustand der Ketose und lindern den Heißhunger. Hat sich der Organismus an den Zustand gewöhnt, funktioniert das auch ohne Kapseln.



Zusätzlich kann Bewegung im Alltag integriert werden. Das heißt: Treppen steigen statt Fahrstuhl fahren. Auch kleine Spaziergänge lassen sich leicht integrieren und unterstützen das Abnehmen. Bei Sport muss es sich nicht immer um Lauftraining oder Krafttraining handeln. Ein ebenso wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist die Geduld. Was sich über mehrere Jahre im Körper angelagert hat, lässt sich nicht binnen kurzer Zeit verbrennen und ausspülen. Der Organismus braucht Zeit für die Umstellung und für den Gewichtsverlust. Wer sich hier unnötig stresst, wird das Ziel nicht schneller erreichen. Vielmehr hilft es, Phasen für Ruhe und Erholung zu schaffen. Auch ein gesunder Schlaf ist wichtig, um das Abnehmen zu unterstützen.

Wie seriös ist der Hersteller?

Der Hersteller hat seinen Sitz in den Niederlanden und gehört demnach der EU an. Das bezieht sich auch auf Vorgaben und Richtlinien, die für die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln gelten. Kontaktinformationen sind auf der Webseite vorhanden, sodass durch die Transparenz von einer gewissen Seriosität ausgegangen werden kann. Kunden können bei Fragen jederzeit Kontakt zum Hersteller aufnehmen.



Fazit: Abnehmen dank nachhaltiger Wirkung

Figur Kapseln versprechen einen schnellen Abnehmerfolg. Dabei eignet sich das natürliche Nahrungsergänzungsmittel sogar für Diabetiker oder Veganer und ist allgemein gut verträglich. Die Einnahme kann einfach in den normalen Alltag integriert werden und eine Umstellung der Ernährung ist nicht erforderlich. Allerdings unterscheidet sich die Wirksamkeit je nach Anwender und der Wirkeintritt braucht seine Zeit. Nach 1-2 Wochen sind erste Erfolge zu verzeichnen. Bis zum Wunschgewicht ist aber eine regelmäßige Dosis über 6-8 Wochen nötig. Dafür setzen die Figur Kapseln auf einen langfristigen Erfolg, ohne Jo-Jo-Effekt.

