Der grüne Anwohnerparkausweis ist begehrt – aber künftig fünf Mal so teuer wie bislang.

Im Internet gibt es scharfe Kritik an der sprunghaften Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise in Esslingen. Viele Betroffene sind gelassener.















Die Nachricht ist noch frisch: Vom 1. Juli an kosten die Anwohnerparkausweise in Esslingen 150 Euro pro Jahr – bislang liegt die Gebühr bei 30 Euro. Diese starke Erhöhung ist möglich geworden, weil ein Gesetz Kommunen künftig erlaubt, die Gebühr festzulegen. Bislang war sie deutschlandweit auf höchstens 30,70 Euro gedeckelt. Die Reaktionen der Betroffenen darauf sind unterschiedlich. Kritisiert wird vor allem der große Sprung von 30 auf 150 Euro – in einer Zeit, in der viele Artikel des täglichen Lebens teurer werden.