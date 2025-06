Antrittsbesuch in Washington: Merz schenkt Trump Golfschläger

1 Sporteinlage im Oval Office während des Besuchs des Kanzlers beim US-Präsidenten. Foto: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa

Von einer Geburtsurkunde bis zur Fliegerjacke: Merz und Trump haben sich bei ihrem ersten Treffen reichlich beschenkt. Ein Mitbringsel probiert Trump sofort im Oval Office aus.











Link kopiert

Washington - Bundeskanzler Friedrich Merz hat US-Präsident Donald Trump nicht nur eine Kopie der Geburtsurkunde seines Großvaters als Gastgeschenk nach Washington mitgebracht, sondern auch einen Golfschläger mit eingravierten Flaggen Deutschlands und der USA. Das Bundespresseamt verbreitete ein Foto davon, auf dem zu sehen ist, wie Trump den Schläger sofort vor seinem Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses ausprobiert. Es ist ein Putter, der für das Einlochen verwendet wird.

Trump ist leidenschaftlicher Golfer und hat zum Beispiel schon mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb auf seinem Anwesen in Florida eine Runde gespielt. Seitdem haben die beiden einen besonders engen Draht zueinander. Auch Kanzler Merz spielt gelegentlich Golf.

Fliegerjacke als Geschenk für den Hobby-Piloten

Trump revanchierte sich beim Kanzler mit einer Fliegerjacke und einer Kopie des Patents auf die "Flying Machine" der Brüder Wilbur und Orville Wright von 1903. Es handelt sich um einen Entwurf der beiden Luftfahrtpioniere für ein Flugzeug, das später mit Motor ausgerüstet werden sollte. Merz hat selbst einen Pilotenschein.

Im Oval Office des Weißen Hauses hatte der Kanzler am Donnerstag zunächst nur eine in Gold gerahmte Kopie einer historischen Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich als Geschenk präsentiert, der 1869 in Kallstadt in der Pfalz auf die Welt kam und später in die USA auswanderte. "Das ist wunderschön", entgegnete Trump. "Wir werden das aufhängen."