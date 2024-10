Antrittsbesuch: Dänisches Königspaar mit militärischen Ehren begrüßt

4 Für seinen Antrittsbesuch kam Frederik X. nun nach Deutschland und wurde vom Bundespräsidenten begrüßt. Foto: Markus Schreiber/AP

52 Jahre war die dänische Königin Margrethe auf dem Thron, nach ihrer Abdankung übernahm Frederik. Für den Antrittsbesuch kam er nun nach Deutschland und wurde vom Bundespräsidenten begrüßt.











Berlin - Zu seinem Antrittsbesuch ist der dänische König Frederik X. nach Berlin gereist. Zusammen mit seiner Frau Mary wurde er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin mit militärischen Ehren begrüßt. Frederik X. hatte den Thron im Januar von seiner Mutter Margrethe übernommen, die nach 52 Jahren im Amt abdankte.

Auch die Präsidentin von Island, Halla Tómasdóttir soll am Mittag (13.00 Uhr) mit militärischen Ehren begrüßt werden. Am Abend laden Bundespräsident Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender zum Dinner auf Schloss Bellevue. Für das dänische Königspaar geht es morgen für einen Tag weiter nach Schleswig-Holstein in die deutsch-dänische Grenzregion, um der dänischen Minderheit dort einen Besuch abzustatten.