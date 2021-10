1 Kerstin Kastner, Sachgebietsleiterin im Esslinger Bürgeramt, führt das neue Ticketterminal im Eingangsbereich vor. Das ist direkt mit den Arbeitsplätzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbunden und erkennt freie Kapazitäten. Foto:

Wer sich in den vergangenen Monaten im Esslinger Bürgeramt ummelden oder einen Ausweis beantragen wollte, musste teils monatelange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Stadt hat jetzt ein Maßnahmenbündel geschnürt.















Esslingen - Es ist gut, dass jetzt etwas passiert. Ich dachte in den vergangenen Monaten schon, wir sind nicht in Esslingen, sondern in Berlin.“ Wie die Grünen-Fraktionschefin Carmen Tittel war der gesamte Verwaltungsausschuss des Gemeinderats heilfroh über das Maßnahmenbündel, mit dem eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe die mehr als schleppenden Serviceleistungen im Bürgeramt und im Ausländeramt wieder aus den Schlagzeilen hieven will.