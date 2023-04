1 Gibt es in Leinfelden-Echterdingem bald eine Kinderbetreuung für alle Mütter und Väter, die an einer politischen Gremiensitzung teilnehmen? Foto: imago images//Jan Tepass

Die CDU-Fraktion in Leinfelden-Echterdingen will ein Angebot schaffen, das es jungen Müttern und Vätern erleichtert, sich in die Kommunalpolitik einzubringen.















Link kopiert

Im Frühjahr 2024 heißt es Stühlerücken in den Sitzungssälen von Baden-Württemberg. Kommunalwahlen stehen an. Auch in Leinfelden-Echterdingen wird dann festgelegt, wer die Interessen der Bürger für die kommenden fünf Jahre im Gemeinderat vertreten darf. Die CDU-Fraktion wünscht sich, dass das kommunalpolitische Gremium fortan die gesamte Gesellschaft abbildet. Deshalb will sie Angebote schaffen, die es jungen Müttern und Vätern erleichtern, sich in die Kommunalpolitik einzubringen.

Denn bisher mischen auch auf den Fildern nur wenig junge Menschen in der Gremienarbeit mit. In Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen sind die meisten Mandatsträger 55 Jahre oder älter. Die unter 30-Jährigen sind rar gesät. In Leinfelden-Echterdingen gab es bis vor kurzem noch drei Vertreter dieser Altersgruppe. Eine von ihnen war Marie Céline Kühnel. Die Christdemokratin war im Dezember 2015 in das Gremium nachgerückt – mit gerade einmal 22 Jahren. Mittlerweile gehört sie allerdings nicht mehr dem Gemeinderat an, weil sie nach Stuttgart umgezogen ist.

Neue Rahmenbedingen für die Politik

Damit sich mehr junge Leute in der Kommunalpolitik engagieren, müssten die Rahmenbedingungen verändert werden – die Vereinbarkeit von Familie und politischen Ehrenamt müsste verbessert werden, findet die CDU-Fraktionsvorsitzende Ilona Koch. Konkret schlagen die Christdemokraten dafür vor, dass die Stadtverwaltung während Gemeinderats- und Ausschusssitzungen eine kostenlose Kinderbetreuung für die Teilnehmenden anbietet. „Am besten vor Ort“, sagt Koch dazu. Sodass Eltern gemeinsam mit ihren Kinder zur Sitzung kommen können und keinen Babysitter engagieren müssen.

Denn längst nicht alle Mütter und Väter könnten in Sachen Kinderbetreuung heutzutage noch auf Oma oder Opa zurückgreifen, sagt Koch. Vielmehr lebten die Familien meist an anderen Orten als die Großeltern. Für wichtig hält die CDU-Fraktionsvorsitzende aber auch einen anderen Punkt. Um mehr junge Menschen für die politische Arbeit zu gewinnen, dürfen auch die Sitzungen nicht mehr so lange dauern. „Dann können wir nicht mehr bis Mitternacht tagen“, sagt sie. Dies gelte auch vor dem Hintergrund, dass das Wahlalter bei Kommunalwahlen nun auf 16 Jahren herabgesenkt wurde.

So sieht das auch der Landesjugendring von Baden-Württemberg. „Damit junge Menschen Wahlämter übernehmen, müssen sich politische Strukturen und Prozesse ändern“, heißt es in einer Pressemitteilung der Interessenvertretung. Kommunalverwaltungen, Wählervereinigungen und Parteien müssten sich damit auseinandersetzen, wie Gremiensitzungen und Arbeitsabläufe so ausgestaltet werden, dass sie für junge Menschen zugänglich und attraktiv sind. „Zentral wird dabei sein, diese Veränderung gemeinsam mit den jungen Menschen anzugehen“, wird Alexander Strobel, der Vorsitzender des Landesjugendrings in dem Schreiben zitiert. Profitieren könnten von diesen Veränderungen auch die Älteren. Denn politisches Ehrenamt mit Sitzungen bis spät in die Nacht sei auch für viele andere schon lange nicht mehr attraktiv.

Der CDU-Antrag wird am Dienstag, 25. April, in der Gemeinderatssitzung kurz aufgerufen. Ausführlich darüber beraten wird dann in einer Sitzung des Verwaltungs-, Kultur-, und Sozialausschusses.