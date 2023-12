Antrag der Stuttgarter Grünen: Ein Mini-Park auf dem Kaufhof-Parkhaus?

1 Derzeit ein eher trister Anblick mit wenig Grün: das Parkhaus neben dem Kaufhof an der Steinstraße. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bisher ist völlig unklar, was nach der Schließung mit dem Kaufhof-Gebäude und dem Parkhaus in der Stuttgarter Innenstadt passiert. Die Grünen haben jedoch bereits eine Idee, die es so noch nicht gab in der Stadt.











Lange hat der Kaufhof in der Stuttgarter Innenstadt nicht mehr geöffnet. Mitte Januar ist Schluss. Und bisher ist völlig unklar, was mit dem Gebäude danach passieren wird – und mit dem Parkhaus daneben. Die Stuttgarter Grünen haben indes schon relativ genaue Vorstellungen. Sie hätten gerne einen Park in Miniaturformat dort; einen „Pocket Park“ (dt.: Taschen-Park).