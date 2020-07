1 Um den Einzelhandel anzukurbeln, sollen die Kunden samstags kostenlos mit der Stadtbahn und Bussen in die City fahren können – das fordert die SPD. Foto: dpa/Marijan Murat

Wie kann man den von der Corona-Pandemie gebeutelten Einzelhandel, die Gastronomie und die Kultureinrichtungen in den Innenstädten unterstützen? Die SPD-Gemeinderatsfraktion fordert, dass die Fahrt mit Bussen und Bahnen kostenlos werden soll.

Stuttgart - Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat nun beantragt, dass die Fahrt mit Bussen und Bahnen an Samstagen und an verkaufsoffenen Sonntagen im VVS kostenlos ist. Damit sollen in der Corona-Pandemie der Einzelhandel in der Stuttgarter Innenstadt unterstützt und die dortigen Arbeitsplätze gesichert werden. „Wenn die Bürgerinnen und Bürger am Wochenende umsonst mit Bus und Bahn in die Stadt fahren, können sie sich an anderer Stelle etwas gönnen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Martin Körner. Die entgangenen Einnahmen könnten die SSB und die Verkehrsunternehmen im VVS durch die Ersparnis der seit Juli reduzierten Mehrwertsteuer finanzieren. „Das sind mindestens drei Millionen Euro, die wir für das kostenlose Fahren mit Bussen und Bahnen und damit indirekt für das Ankurbeln des Handels in der City investieren wollen“, so Körner. Allerdings klagen SSB, Bahn und Busbetriebe auch über deutlich gesunkene Einnahmen, weil weniger Fahrgäste unterwegs sind. In Tübingen und Ulm sind Fahrten am Samstag bereits seit längerer Zeit kostenlos. Einen entsprechenden Vorstoß in Stuttgart hatte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) vor zwei Jahren mit Verweis auf die Kosten zurückgewiesen.

Angebot bis Sommer 2021

In dem Antrag fordert die SPD, dass die Wirtschaftsförderung der Stadt gemeinsam mit der City-Initiative Stuttgart, mit den Handels- und Gewerbevereinen sowie mit SSB und VVS ein Konzept für das Angebot ausarbeitet, das zunächst bis Sommer 2021 gelten soll. Darin müssten auch Rabattangebote des Handels für ÖPNV-Abonnentinnen und -Abonnenten enthalten sein.