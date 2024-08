Antrag der Esslinger SPD: Wie ein City-Sandkasten die Esslinger Innenstadt beleben könnte

1 Ein öffentlicher Sandkasten in der Esslinger City könnte zur Belebung der Innenstadt beitragen, glaubt die örtliche SPD. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Die Esslinger SPD fordert die Stadt auf, die Einrichtung eines öffentlichen Sandkastens in der Altstadt zu prüfen. Ein solcher könne zur Belebung der Innenstadt beitragen, so das Argument.











Link kopiert

Die Esslinger Sozialdemokraten wollen die Einrichtung eines sogenannten City-Sandkastens in der Innenstadt prüfen lassen. Schließlich sei die Belebung der Esslinger Innenstadt das Ziel verschiedenster Aktivitäten, die Verwaltung und Gemeinderat in jüngster Zeit auf den Weg gebracht hätten, heißt es in dem Antrag der SPD. Vor diesem Hintergrund könne man sich einen großen City-Sandkasten als belebendes Element in der Innenstadt gut vorstellen. Städte wie Lindau, Essen und Bremen verfügten bereits über ein derartiges Angebot und berichteten von positiven Erfahrungen, so die Sozialdemokraten. Ein City-Sandkasten für Kinder in der Nähe von Gastronomiebetrieben mit Außenbewirtschaftung – zum Beispiel am Rathausplatz, am Fischbrunnenplatz oder am Hafenmarkt – sei für Familien mit Kindern ein besonderer Anziehungspunkt und belebe die Innenstadt, heißt es in dem Antrag. „Eltern beziehungsweise Betreuungspersonen können sich dort verabreden und ungestört essen oder Kaffee trinken, während die Kinder im möglichst beschatteten Sandkasten spielen und dort soziale Kontakte knüpfen können“, argumentiert Christa Müller, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat.

SPD erhofft sich familienfreundliche Aufwertung der Innenstadt

Konkret bitten die Sozialdemokraten in dem Antrag die Stadt darum, darzustellen, wo und mit welchem Aufwand in den Sommermonaten Juli bis September ein großer City-Sandkasten für Kinder angelegt werden kann. Unter Einbeziehung der Erfahrungen anderer Städte sollten mögliche Standorte in der Esslinger Innenstadt sowie der erforderliche finanzielle, organisatorische und personelle Aufwand ermittelt werden. Auch eine Recherche möglicher Förder- und Sponsorenmittel wird darin angeregt. „Wir versprechen uns eine familienfreundliche Aufwertung unserer Innenstadt mit überschaubaren Mitteln“, so Andreas Koch, ebenfalls stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender in Esslingen. Durch ergänzende XXL-Brettspiele wie zum Beispiel Schach oder Mensch-ärgere-dich-nicht, wie es sie etwa in Bremen gebe, könnten zudem alle Altersklassen angesprochen werden.