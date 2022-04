Große Kündigungswellen in den USA

1 1400 Beschäftigte haben beim Frühstücksflocken-Hersteller Kelloggs für bessere Löhne gestreikt und die Produkte boykottiert. Foto: mago/Jim West, Klaus-Peter Wittemann

Die „Great Resignation“ in den USA ist in vollem Gange: Etliche Amerikaner kündigen ihren Job. Im Netz zeigt derweil die „antiwork“-Bewegung Solidarität. Steht der US-amerikanische Arbeitsmarkt vor einem Umbruch?















Es ist ein anhaltendes Beben, das den US-amerikanischen Arbeitsmarkt seit vielen Monaten in Unruhe versetzt: Immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner kündigen ihre Jobs; mehr als 4,5 Millionen waren es allein im November 2021. Seit dem Jahr 2000 erfasst das US-Arbeitsministerium die Zahl der Kündigungen pro Monat, nie lag der Wert auch nur ansatzweise so hoch. Experten sprechen von der Great Resignation, dem großen Rücktritt, einer Welle an Kündigungen. Besonders betroffen sind schlecht bezahlte Dienstleistungsberufe.