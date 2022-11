15 Die Antilopen in Stuttgart Foto: LG/F. Iannone

Die Antilopen Gang teilt im Wizemann Lob für Stuttgart aus – und spart nicht an Kritik. 1300 Fans feiern den Ironie getränkten Rap von Koljah, Panik Panzer und Danger Dan.















Link kopiert

Stuttgart weiß Bescheid, die Antilopen Gang hat es der Stadt erklärt, am Montagabend im Wizemann. Der Antilopen-Rapper Panik Panzer, bürgerlich Tobias Pongratz, hat es nicht versäumt, seinen kleinen Kontrollspaziergang zu machen, auch in Cannstatt. Nun schimpft er: „Das Einzige, was Stuttgart zu bieten hat, neben der Wilhelma, ist der Neckar. Ihr solltet euch was schämen.“