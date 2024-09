Antikriegstag in Esslingen: Gemeinsam für Freiheit und gegen Kriege in der Welt

Gemeinsam für Freiheit und gegen Kriege in der Welt

Antikriegstag in Esslingen

1 Als Zeichen der Ermutigung erinnerte Hanna Maier-Gschwend (Mitte) an das Friedensengagement vieler Menschen und Organisationen überall in der Welt. Foto: Roberto Bulgri/n

Die Kriege in der Ukraine, im Gazastreifen und anderswo in der Welt treiben viele Menschen um. Aus Anlass des Antikriegstags haben das Friedensbündnis Esslingen und der DGB bei einer Gedenk- und Mahnveranstaltung Zeichen gegen den Krieg gesetzt.











Eine Inschrift an der Nikolauskapelle auf der Inneren Brücke erinnert an die Opfer der NS-Herrschaft 1933 bis 1945. Doch die Erinnerung reicht viel weiter – für viele ist dieser symbolträchtige Ort ein Mahnmal für die Opfer von Kriegen und Unmenschlichkeit überall auf der Welt. Aus Anlass des Antikriegstags haben das Friedensbündnis Esslingen und der DGB-Kreisverband Esslingen-Göppingen dort zu einer Gedenk- und Mahnveranstaltung unter dem Motto „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Nie wieder, für alle!“ eingeladen. 85 Jahre nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen, mit dem der Zweite Weltkrieg begann, setzten engagierte Bürgerinnen und Bürger ein Zeichen für ein friedliches Miteinander überall in der Welt.