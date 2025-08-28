Antikriegstag auf den Fildern: Gedenkstunde an der Gedenkstätte

1 Die Filderstädter SPD lädt am Antikriegstag an die KZ-Gedenkstätte am Airfield ein. Foto: dpa/Marijan Murat

Am Montag, 1. September ist Antikriegstag. Angesichts der weltpolitischen Lage hält die Filderstädter SPD diesen Tag für besonders wichtig.











Anlässlich des Antikriegstags am Montag, 1. September, gibt es bundesweit Aktionen, Veranstaltungen, Kundgebungen und Proteste. Menschen wollen ein Zeichen für Frieden, Dialog und Gewaltfreiheit setzen. Der Tag erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem deutschen Überfall auf Polen.

Die Initiative für diesen Gedenktag ging einst vom Deutschen Gewerkschaftsbund aus, der erstmals am 1. September 1957 unter der Überschrift: „Nie wieder Krieg“ zu Aktionen aufrief.

Der Filderstädter SPD-Ortsverein veranstaltet an diesem Tag wieder – wie bereits seit 30 Jahren – eine öffentliche Gedenkstunde an der gemeinsamen Gedenkstätte der Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen, die an der Zufahrt zum Airfield liegt. Walter Bauer, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, Kreisrat und Pressesprecher des SPD-Ortsvereins, wird eine Rede halten und einen Blumenschmuck niederlegen. Er hält die Veranstaltung angesichts der schwierigen Lage in Nahost, des Kriegs in der Ukraine und der drohenden Aufrüstung für besonders wichtig. Er sagt: „Wir müssen aus der Vergangenheit lernen und unsere demokratischen Kräfte massiv stärken.“ Filderstadts Bürgermeister Falk-Udo Beck wird zu der Veranstaltung kommen. Beginn ist um 18 Uhr.

Die Gedenkstätte erinnert an die 600 Häftlinge, die im KZ-Außenlager Echterdingen zwischen November 1944 und Januar 1945 in einem Hangar eingesperrt waren und Zwangsarbeit leisten mussten. Mindestens 119 von ihnen starben an Hunger, Kälte und Erschöpfung.