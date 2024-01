Anti-Rechts-Demo in Kirchheim: Schweigende Mehrheit schweigt nicht mehr

Anti-Rechts-Demo in Kirchheim

18 Laut Polizeiangaben waren etwa 2000 Menschen auf den Kirchheimer Marktplatz gekommen, um gegen Rechtspopulismus zu demonstrieren. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Sie sagten ihre Meinung. Auf dem Kirchheimer Marktplatz demonstrierten etwa 2000 Menschen gegen Rechtsradikalismus. Auf Schildern, Plakaten und durch ihre Anwesenheit gaben sie ihre Botschaft weiter: „Rechts darf kein Raum gelassen werden.“











Dieser Rechtschreibfehler war gar keiner. „EkelhAfD“ stand auf einem der Plakate zu lesen. „Menschenrechte statt rechte Menschen“, „Rechts wird nur gestrickt“ und „Hass ist keine Meinung“ wurde auf andere Schilder geschrieben. Solche und ähnliche Aufschriften wurden von einigen der etwa 2000 Menschen hochgehalten, die am Samstagnachmittag auf den Marktplatz nach Kirchheim gekommen waren. Sie wollten mit ihrer Anwesenheit gegen rechte Tendenzen in der Gesellschaft und für die Demokratie demonstrieren. Ein breit angelegtes Bündnis mit Akteuren aus Stadt, Politik, Gesellschaft, Kirche und Kultur hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Im Rahmen der etwa einstündigen Veranstaltung gaben verschiedene Redner in unterschiedlichen Formulierungen die gleiche Botschaft weiter: „Rechtspopulismus darf kein Raum gelassen werden“.