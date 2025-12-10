Anti Aging: Straffe Haut durch Kollagenpulver – kann man Schönheit trinken?

Ausgeklügelte Pyrotechnik So machten Menschen vor zehntausenden Jahren Feuer

Vor 32 000 Jahren wurde das erste Feuerzeug erfunden. Die Menschen entdeckten, dass ein Funke entsteht, wenn sie zwei bestimmte Steine aufeinander schlugen. Mit dem Funken ließ sich Reisig oder Zunderschwamm zum Glimmen bringen. So wurde der Homo sapiens zum Beherrscher des Feuers.