Anti-Aging, Microneedling, Wimpernverlängerung: Beautybranche boomt in Esslingen – Was hinter dem Trend steckt

Beautybranche boomt in Esslingen – Was hinter dem Trend steckt

1 Mit Schönheit lässt sich offenbar gutes Geld machen. Foto: dpa//Andreas Arnold

Immer mehr Schönheitssalons eröffnen in Esslingen. Treten sie die Nachfolge von Barbershops oder Handyläden an, die einst wie Pilze aus dem Boden sprießen?











Die Esslinger Innenstadt ist im Umbruch. Immer wieder ist von Leerstand, Krise und fehlender Nachfrage die Rede. Doch wer durch die Altstadt flaniert, bekommt den Eindruck, dass eine Branche gerade sehr im Aufwind ist: Es eröffnet ein Kosmetik-Studio nach dem anderen. Nicht versteckt in Hinterzimmern oder in einem der oberen Stockwerke, sondern häufig in guten Lagen mit Laufkundschaft. Michael Metzler, Geschäftsführer der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus (EST), bestätigt diese Entwicklung. „Gesundheitsdienstleistungen liegen derzeit tatsächlich im Trend“, sagt Metzler. Auch wenn ihm keine konkreten Zahlen vorliegen – die Tendenz sei eindeutig. „Diese Dienstleistungen lagen auch bei unserer Online-Kundenbefragung im Rahmen des Strategieprozesses ,Zukunft Innenstadt’ bei der Frage, welche Angebote man in der Innenstadt vor allem erwartet, auf einem der vordersten Plätze“, sagt der EST-Geschäftsführer. Begünstigt werde diese Entwicklung nicht nur durch die wachsende Nachfrage. „Es gibt gleichzeitig frei werdende Ladenlokale, die andere Sortimentsbereiche nicht mehr benötigen“, so Michael Metzler.