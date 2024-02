Anthony Lee in Bad Waldsee zu Besuch: Wie tickt der umstrittene Landwirtsinfluencer?

1 Anthony Lee am Donnerstagabend in Bad Waldsee. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Die Politik ist irre, die Grünen haben keine Ahnung und alle hacken nur auf den Landwirten herum. Mit diesen Botschaften erreicht Anthony Lee im Internet Zehntausende Jungbauern. Jetzt ist der Mann im tiefsten Oberschwaben aufgetreten.











Landwirte haben nicht nur große Traktoren. Sie haben teils auch große Autos. Eine lange Kolonne zieht an Horst Fallenbeck und seinen 25 Mitstreitern an diesem Mittwochabend vorbei in Richtung der Viehhalle im Bad Waldseer Industriegebiet Nord. Drinnen, im Schummerlicht, riecht es noch nach den Rindern, die einmal im Monat hier versteigert werden. Auch Fachvorträge gibt es regelmäßig in der Halle. Aber wenn es um Kälberdurchfall gehe, kämen nicht so viele, sagt Josef Volkwein, der Vorsitzende der Rinderunion.