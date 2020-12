Schwerer Unfall in Ostfildern Seniorin gerät in Gegenverkehr – Frontalcrash mit zwei Verletzten

Am Dienstagnachmittag ist eine 85 Jahre alte Frau bei Nellingen (Kreis Esslingen) in den Gegenverkehr gefahren und mit einem Kleinwagen frontal zusammengestoßen. In dem Fahrzeug saß auch ein acht Monate altes Mädchen.