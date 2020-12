Was Corona mit uns in dieser Woche gemacht hat

1 Ende Gelände. Ab Samstag steht noch mehr still. Foto: dpa/Kira Hofmann

Es zog auf wie ein Sturm: Der harte Lockdown deutete sich schon früh an. Johannes M. Fischer wirft einen Blick in den Rückspiegel.

Esslingen - Um sich einen Überblick zu verschaffen, was in den letzten Tagen passiert ist, lohnt sich ein Blick auf die Schlagzeilen. Das dominierende Thema war, nicht überraschend, die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Tag für Tag druckt die Eßlinger Zeitung eine Zahl, den 7-Tage-Inzidenzwert, an dem man ablesen konnte, auf welch dünnem Eis wir wandelten. In der heutigen Ausgabe dokumentieren wir den vorläufigen Höhepunkt – verbunden mit der Hoffnung, dass die drastischen Maßnahmen viele Leben retten.

„Ein anderes Weihnachtsfest“, titelten wir am vergangenen Montag. Unsere Reporterinnen recherchierten, wie sich die Kirchen auf Weihnachten unter dem Corona-Stern einstellen. Viel passiert digital. Kreuz und Gesang ist passé, jetzt gilt Kreuz und Kamera.

Lichtblicke in einer finsteren Zeit

„Das Publikum fehlt uns fürchterlich“, lautete eine andere Schlagzeile. Künstler leiden nicht nur darunter, dass kein Geld in die Kasse fließt. Kunstlosigkeit knabbert an der Seele – das gilt für Akteure und Rezipienten gleichermaßen. Auch hier ein digitaler Lichtblick: Ab heute präsentiert die Eßlinger Zeitungeine Kulturwoche im Netz. Eintritt: 1 Euro (plus freiwillige Spende). Viel Spaß schon einmal von dieser Seite.

Eine weitere Schlagzeile: „Viele Verstöße gegen Quarantäne“. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Das Ergebnis ist seit Freitag bekannt: harter Lockdown. Und, eine weitere Schlagzeile: „Der soziale Kontakt bleibt auf der Strecke“.

Eine meiner Lieblingsschlagzeilen lautet: „Trotziger Lichterglanz“. Sie stand über einer Foto-Seite, auf der wir zeigten, wie sich Städte und Straßen trotzdem schön machen. Aber auch das kann befremdlich wirken für Menschen, die im Dunkeln durch die Straßen laufen: Leuchtende Plätze ohne Menschen und ohne Budenzauber sind sinnbildlich für eine Zeit voller Widersprüche.