5 Von den fünf Verletzten schweben zwei in Lebensgefahr. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

An der Anschlussstelle der A8 bei Mühlhausen missachtet eine 21-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines Audifahrers. Insgesamt sind drei Fahrzeuge in den Unfall involviert. Fünf Menschen werden verletzt – zwei schweben in Lebensgefahr.















Bei einem Unfall nahe Mühlhausen (Kreis Göppingen) sind am Samstagnachmittag fünf Personen verletzt worden, zwei davon schweben in Lebensgefahr.

Eine 21-jährige Autofahrerin kam gegen 16.55 Uhr von der A8 aus Richtung München und verließ an der Ausfahrt die Autobahn. An der Unfallstelle kreuzt die Ausfahrt die Einfahrt in Richtung München. Die Vorfahrt ist durch Verkehrszeichen geregelt. Diese Regelung missachtete die Fahrerin und prallte frontal in den Audi eines 21-Jährigen, der auf die Autobahn in Richtung München auffahren wollte. Anschließend wurde noch ein dritter Wagen getroffen.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 75.000 Euro. Die Anschlussstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Anmerkung der Redaktion: In der Pressemitteilung der Polizei war zunächst die Rede von sieben Verletzten, später korrigierten die Beamten die Zahl auf fünf.