Anschlag: Tote und Verletzte bei Anschlag in Pakistan

1 In den vergangenen Jahren kam es in Pakistan wieder vermehrt zu Gewalt und Anschlägen. (Archivfoto) Foto: Arshad Butt/AP/dpa

Am vergangenen Wochenende kam es in Pakistan zu schweren Kämpfen im Südwesten mit Dutzenden Toten. Nun ereignet sich nahe der Hauptstadt ein Anschlag.











Link kopiert

Islamabad - Nach einem Anschlag in Pakistan beim Freitagsgebet werden zahlreiche Opfer befürchtet. Dutzende Menschen seien getötet oder verwundet worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Demnach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

In einer Klinik in Islamabad wurde der Notstand ausgerufen, wie die pakistanische Zeitung "Dawn" berichtete.

In den vergangenen Jahren kam es in der Atommacht Pakistan mit ihren mehr als 240 Millionen Einwohnern wieder vermehrt zu Gewalt und Anschlägen. Am vergangenen Wochenende kamen bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und mutmaßlichen Terroristen an verschiedenen Orten in der Unruheprovinz Baluchistan Dutzende Menschen ums Leben. In anderen Landesteilen verübte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) Anschläge gegen Schiiten, die sie als Abtrünnige des Islams betrachten.