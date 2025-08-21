Anreise zum Feuerwerksfest: Flammende Sterne in Ostfildern: Straßensperrungen und zusätzliche U-Bahnfahrten

1 Die Parkplätze für die Besucher der Flammenden Sterne im Scharnhauser Park sind begrenzt. Foto: Ines Rudel

Die Flammenden Sterne ziehen vom 22. bis 24. August wieder Zehntausende nach Ostfildern. Wie reisen sie am besten an? Wegen des Feuerwerksfestivals sind mehrere Straßen im gesperrt.











Internationale Koriphäen der Feuerwerkskunst locken am Wochenende wieder die Massen in den Scharnhauser Park – und bringen vom 22. bis 24. August viel Verkehr nach Ostfildern. Die Veranstalter raten, zu den Flammenden Sternen nicht mit dem Auto anzureisen.

„Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, sagt Carina Speidel, die Geschäftsführerin vom Veranstalter MCE Ideenschmiede. Das Programm beginnt an den drei Tagen um 18 Uhr. Denn wegen des Feuerwerksfestivals sind mehrere Straßen gesperrt. Der Verkehr wird über Nellingen umgeleitet.

Vom Freitag bis Sonntag wird die Niemöllerstraße ab 17 Uhr geschlossen. Fahrzeuge werden über Nellingen umgeleitet. Nur die Anwohner im Reihenhausgebiet, die nur über den gesperrten Abschnitt in ihre Wohnstraße kommen, haben von der Stadtverwaltung Berechtigungen erhalten. Alle anderen Bewohner der Theodor-Rothschild-Straße und ihrer Querstraßen können von Norden her an ihre Häuser fahren. Sie brauchen keine Erlaubnis. Die Sperrung der Niemöllerstraße gilt auch für sie.

Falsch parkende Autos werden abgeschleppt

Die Theodor-Rothschild-Straße und ihrer Querstraßen sind Rettungswege. Dort ist absolutes Halteverbot. „Falsch parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt“, sagt Stadtsprecherin Tanja Eisbrenner. Die Zufahrt aus der Bonhoefferstraße in die Theodor-Rothschild-Straße wird jeweils von 17 bis 23 Uhr gesperrt, um Zaungäste fernzuhalten. Anlieger brauchen einen Personal- oder Meldeausweis.

Der Stadtbahn-Takt wird während des Feuerwerksfestivals verkürzt. Foto: Ines Rudel

Für die Besucher sind mehrere Parkplätze ausgewiesen. Auf dem P 2 nördlich des Geländes gibt es Parkplätze für Behinderte. Außerdem sind die Parkhäuser An der Akademie in Nellingen und bei der Sport- und Jugendleiterschule in der Parksiedlung offen – von dort sind die Bahnhaltestellen in wenigen Gehminuten zu erreichen.

Stadtbahnen fahren öfter zum Feuerwerksfestival

Die Taktzeiten der Stadtbahnlinie U 7 werden verkürzt und es werden längere Züge eingesetzt. Die letzte Abfahrt von der Haltestelle Kreuzbrunnen zum Hauptbahnhof ist jeweils um 0.55 Uhr. Aus Stuttgart gelangen die Besucher bis etwa 20.30 Uhr alle 7,5 Minuten nach Ostfildern, danach gilt der 15-Minuten-Takt.

Von Esslingen sowie vom Flughafen und Scharnhausen aus verkehrt die Buslinie 122. Die Eintrittskarten für die Flammenden Sterne gelten als Fahrkarten im Bereich des Verkehrsverbunds Stuttgart. Am Samstag fährt die U7 nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen AG zwischen 22.40 und 0 Uhr im Abstand von 5 Minuten, danach im 15-Minuten-Takt. Informationen unter www.ssb-ag.de oder www.vvs.de.