1 Rechter Läufer des VfB Stuttgart in den 60er-Jahren: Rudi Entenmann. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Rudi Entenmann stand bei der Premiere am 24. August 1963 beim FC Schalke auf dem Platz – und erinnert sich nicht nur an die 0:2-Niederlage.















Meisterschaften, Abstiege, spektakuläre Siege, Rettungen in letzter Minute: Die Bundesliga-Geschichte des VfB Stuttgart ist reich an emotionalen Höhepunkten. Das erste Kapitel wurde 1963 geschrieben – in einem ganz besonders ereignisreichen Jahr. Erst gastierte Pelé mit dem FC Santos in Stuttgart, dann erhielt das Neckarstadion eine Flutlichtanlage. Und schließlich gehörte der VfB zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga. Das erste Spiel fand am 24. August beim FC Schalke 04 statt. „Es waren“, sagt Rudi Entenmann, „bewegte und bewegende Zeiten.“ Er weiß, wovon er spricht.