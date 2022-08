1 Von Hand und mit Liebe geschrieben: Die Briefe gaben einer Reihe von Esslingern Rätsel auf. Jetzt gib sich die Absenderin zu erkennen. Foto: Ines Rudel

Viele lässt es heute staunen, wenn ihnen die Post mehr ins Haus bringt als nur Rechnungen und Werbung. Ein handgeschriebener Brief ist für manche fast schon eine kleine Sensation. Doch was ist, wenn man den Absender gar nicht kennt? Dann ist Rätselraten angesagt. Manche kommen sogar in Erklärungsnöte, wenn Familie, Freunde oder Kollegen die ungewöhnliche Korrespondenz bemerken. 20 Esslingerinnen und Esslinger wurden zuletzt mit Liebesgrüßen eines „reisenden Freundes“ bedacht – alle drei Tage flatterte ihnen ein handschriftlich adressierter hellblauer Umschlag ins Haus. Dass er mit Siegellack verschlossen war, machte die Sache noch geheimnisvoller.