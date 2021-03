1 Toptalent im Tischtennis: Annett Kaufmann, die mit 14 Jahren in der Frauen-Bundesliga bei der SV Böblingen spielt Foto: imago/

Annett Kaufmann ist Europas Beste in ihrem Jahrgang. Sie spielt mit 14 in der Tischtennis-Bundesliga und nimmt an Lehrgängen des Frauen-Nationalteams teil. Was zeichnet dieses Ausnahmetalent der SV Böblingen aus?

Stuttgart - Was sie an Tischtennis mag? Die Antwort von Annett Kaufmann kommt so schnell wie ein Schmetterball: „Alles. Es macht einfach alles Spaß.“ Das sagt eine 14-Jährige, die in die neunte Klasse eines Bietigheimer Gymnasiums geht und nach der Schule von Montag bis Freitag drei Stunden täglich in Böblingen trainiert. Sie sieht ihren Sport als Abwechslung zum Schulstress. Und wenn sie doch mal einen schlechten Tag hat, denkt sie gerade in diesen Coronazeiten an ihre privilegierte Situation: „Ich kann meinem Sport nachgehen. Genau das machen, was mir am meisten Freude bereitet.“