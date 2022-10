1 Anne Will lädt am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD wieder zum Talk ein. (Archivbild) Foto: imago images/POP-EYE/POP-EYE/Bugge via www.imago-images.de

Am Sonntag, 9. Oktober, empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 22 Uhr im Ersten alles um die kommenden Wahlen in Niedersachsen im Hinblick auf die drohende Energiekrise in Deutschland.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Wahlen in unsicheren Zeiten – Bekommt die Ampel die Quittung für ihre Krisenpolitik?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

• Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

• Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesvorsitzende

• Jens Spahn (CDU), Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag

• Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin

• Robin Alexander, Stellvertretender Chefredakteur „Die Welt“

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Am Sonntag wird in Niedersachsen gewählt. Erwartet wird nicht nur eine Abstimmung über die Landespolitik, sondern auch über die Krisenpolitik der Ampel-Regierung in Berlin. Die Heizperiode hat begonnen, doch ein konkreter Plan für die angekündigte Gaspreisbremse steht noch aus. Ebenso eine Einigung zwischen Bund und Ländern, wie die milliardenschweren Entlastungen genau finanziert werden sollen. Bekommen die Ampel-Parteien dafür am Sonntag die Rechnung präsentiert? Vertrauen die Menschen noch darauf, dass die Regierung das Land sicher durch den Winter bringt? Und: Wann kommt die Gaspreisbremse und wie wird sie aussehen?“