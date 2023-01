1 Anne Will lädt am Sonntag wieder zum Talk ein (Archivbild). Foto: imago images/POP-EYE

An diesem Sonntag empfängt Anne Will in ihrer Polit-Talkshow im Ersten wieder mehrere Gäste. Um wen es sich dabei handelt und was zur Diskussion steht, erfahren Sie hier.















Bei Anne Will dreht sich am Sonntagabend ab 21.45 Uhr im Ersten alles um den Krieg in der Ukraine, vor allem im Hinblick auf die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern.

Über dieses Thema diskutiert Anne Will unter dem Motto: „Leopard-Panzer für die Ukraine – Die richtige Entscheidung?“

Gäste und zentrale Fragen

Dazu hat die Moderatorin folgende Gäste eingeladen:

Kevin Kühnert (SPD) , Generalsekretär

, Generalsekretär Janine Wissler (DIE LINKE) , Parteivorsitzende

, Parteivorsitzende Marina Weisband , Deutsch-ukrainische Publizistin

, Deutsch-ukrainische Publizistin Carlo Masala , Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München

, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München Georg Mascolo, Journalist und Autor für die „Süddeutsche Zeitung“

Bei der Diskussion stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: „Wie wird der Einsatz der Kampfpanzer den Kriegsverlauf beeinflussen? Birgt die Lieferung auch eine Gefahr für die Verbündeten? Wo verlaufen bei der militärischen Unterstützung jetzt die roten Linien? Und hat Bundeskanzler Olaf Scholz in den vergangenen Wochen international Vertrauen verspielt oder – im Gegenteil – diplomatisches Geschick bewiesen?“