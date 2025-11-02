Annalena Baerbock in New York: Wie „Gossip Girl“ – Ex-Außenministerin veröffentlicht neues Video

1 Annalena Baerbock macht mit einem neuen Video aus New York Schlagzeilen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire/Bruce Cotler

Seit September ist Baerbock Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York. Immer wieder dokumentiert sie ihren Alltag in vieldiskutierten Insta-Videos - jetzt gibt es ein neues.











Nach einem Video im „Sex and the City“-Stil hat sich die frühere Bundesaußenministerin und jetzige Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, mit einem weiteren Video im Stil einer Erfolgsserie aus New York gemeldet. Baerbock geht in dem auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichten Video durch den herbstlichen Central Park - dazu läuft ein Zitat aus der Serie „Gossip Girl“: „Der Herbst in New York ist einzigartig, aber nicht nur die Blätter verändern sich.“

Das hat es mit dem Video auf sich

Diesen Satz ergänzt Baerbock damit, dass nun die Zeit der Ausschusssitzungen in der UN-Vollversammlung begonnen habe und es Zeit sei, an die Arbeit zu gehen.

Die Serie „Gossip Girl“ war in den USA zwischen 2007 und 2012 zu sehen und erzählt von einer Gruppe junger Menschen auf der Upper East Side in Manhattan.

Baerbock sorgt mit Videos für Schlagzeilen

Baerbock, die bis Mai Bundesaußenministerin war, ist seit September Präsidentin der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Der Spitzenposition wird in erster Linie protokollarische Bedeutung beigemessen – sie ist nicht mit der Rolle von UN-Generalsekretär António Guterres zu verwechseln. Bereits kurz vor ihrem Amtsantritt hatte Baerbock mit einem Instagram-Video im Stil der Kult-Serie „Sex and the City“ für Schlagzeilen gesorgt.