Annahmestellen: Das ändert sich bei der Elektroschrott-Entsorgung im Kreis Esslingen

1 Der AWB schult Mitarbeitende zur korrekten Handhabung und Entsorgung von Elektroschrott und Altbatterien. Foto: AWB

Neue Regeln für Elektroschrott im Kreis Esslingen: Eine Gesetzesnovelle erleichtert die Entsorgung, doch eine Annahmestelle schließt.











Link kopiert

Elektroschrott enthält wertvolle Ressourcen, birgt aber auch Gefahren. Eine Gesetzesnovelle, die zum Jahreswechsel eingetreten ist, soll Verbrauchern die richtige Entsorgung erleichtern. Sie bringt auch Veränderungen im Kreis Esslingen mit sich. Darüber informiert der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB), der eine Annahmestelle schließt.

Die Novelle des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) zielt laut AWB unter anderem auf verbesserte Recyclingquoten und mehr Sicherheit bei der Entsorgung ab. „Elektroschrott ist die weltweit am schnellsten wachsende Abfallart,“ sagt Michael Potthast, Geschäftsführer des AWB. Die Recyclingquote liege aber bei unter 40 Prozent. Ein weiterer Grund für die Neuerungen: Akkus und Batterien stellen in Abfallbehältern eine akute Brandgefahr dar. Auch bei der Annahme, wie der AWB aus eigener Erfahrung weiß.

Rückgabe von Elektroaltgeräten im Handel möglich

Für Verbraucherinnen und Verbraucher bringen die Neuerungen Erleichterungen, weil der Handel mehr Altgeräte zurücknehmen und mehr informieren muss. So können Verbraucher Kleingeräte bis 25 Zentimeter auch ohne den Kauf eines Neugerätes bei so gut wie allen Händlern zurückgeben. Dies gilt laut AWB nicht mehr nur für den Fachhandel, sondern beispielsweise auch für Supermärkte, wenn sie Elektrogeräte mehrfach im Jahr verkaufen – das gilt ausdrücklich auch für E-Zigaretten, betont der AWB.

Recyclinghof Großbettlingen stoppt Elektroschrott-Annahme

Auch an den Sammelstellen des AWB gibt es Veränderungen. So sei die Abgabe der Altgeräte, wenn nicht fest verbaut, nur noch mit ausgebauter Batterie oder Akku möglich. Und Elektroaltgeräte dürfen künftig nur noch durch geschultes Personal einsortiert werden. Deswegen können an einem AWB-Standort künftig keine Elektroaltgeräte mehr angenommen werden. Da auf dem Recyclinghof Großbettlingen nicht ausreichend Platz sei für die notwendige Umgestaltung der Rücknahmestelle, sei die Elektroschrott-Annahme hier zum Jahreswechsel eingestellt worden, teilt der Landkreisbetrieb mit. Weiterhin abgegeben werden kann aber die sogenannte Weiße Ware, wozu Waschmaschinen, Trockner, Herd und Backofen zählen. Ausgeschlossen seien Kühl- und Gefrierschränke.

Angenommen werden Elektroschrott und Batterien im Landkreis Esslingen an folgenden Orten: auf den drei Entsorgungsstationen Katzenbühl (Esslingen), Blumentobel (Beuren) und Sielminger Straße (Leinfelden-Echterdingen), am Kompostwerk Kirchheim, an der Deponie Weißer Stein (Plochingen) sowie auf den Recyclinghöfe Eichholz (Filderstadt) und Zollberg (Esslingen).