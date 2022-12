1 In der ZDF-Mediathek gibt es ein Wiedersehen mit „Anna“. Foto: dpa/Erwin Elsner

Nostalgie-Fans dürfen sich freuen: in der ZDF-Mediathek gibt es ein Wiedersehen mit einstigen Lieblingsserien wie „Madita" oder „Mino".















Wer erinnert sich noch an Timm Thaler, Anna oder das Nesthäkchen? Vor mehr als 40 Jahren startete das ZDF vor Weihnachten mit den Familienserien, die viele Zuschauer und Zuschauerinnen bis heute erfreuen. Die Sechsteiler waren damals absolute Höhepunkte in der Vorweihnachtszeit. Mit „Zwei allein“ endeten im Jahr 1998 die Weihnachtsserien aus der Reihe. Doch nun gibt es ein Wiedersehen: Für kuschelige Momente in der Winterzeit hat das ZDF die Retro-Serien in die Mediathek zurückgeholt.

Zu den beliebtesten Familienserien gehörte „Timm Thaler“aus dem Jahr 1979. Thomas Ohrner spielte damals den Jungen Timm Thaler, der durch sein ansteckendes Lachen bei jedem beliebt ist. Ein böser Baron will ihm dieses Lachen abkaufen und nutzt dabei aus, das die Familie des Jungen Geldsorgen hat.

Die erfolgreichste Serie war wohl „Anna“ aus dem Jahr 1987. Silvia Seidel verkörpert die Balletttänzerin Anna, die davon träumt, eine professionelle Tänzerin zu werden. Doch sie verletzt sich so schwer, dass sie im Rollstuhl sitzen muss. Erst als sie in der Reha Rainer kennenlernt, schöpft sie wieder Hoffnung.

Viele Zuschauer sahen auch gerne dabei zu, wie das freche „Nesthäkchen“ Annemarie im Jahr 1983 die Erwachsenen zur Weißglut reizt. Als jüngstes Kind einer reichen Arztfamilie lebt sie in einem Berliner Schloss und wird gemeinsam mit ihren zwei Brüdern streng erzogen.

Bereits zu sehen sind in der ZDF-Mediathek „Madita“, „Silas“„Jack Holborn“, „Mino“„Nonni und Manni“ und „Oliver Maass“. „Nesthäkchen“folgt am Freitag, 23. Dezember, und „Timm Thaler“ am Samstag, 24. Dezember.