Anlaufstelle für Ältere in Wernau: Bei „Vera“ kann man jetzt einfach so vorbeischauen
Cornelia Frey und Manfred Kurz am Eingang zu den „Vera“-Räumen Foto: aia

Bislang arbeitete die Koordinierungsstelle „Vernetzt und aktiv im Alter“ in Wernau eher im Unsichtbaren. Das ändert sich nun mit neuen Räumlichkeiten in zentraler Lage.

Zentraler geht’s nicht: Die Koordinationsstelle „Vera – vernetzt und aktiv im Alter“ in Wernau ist umgezogen und jetzt in Räumen direkt neben dem Quadrium zu Hause. Mit ihrem großen Schaufenster, das den Blick nach innen freigibt, signalisiert sie: einfach reinkommen ist erwünscht. Cornelia Frey, die seit Anfang Juni die 50-Prozent-Stelle bei „Vera“ innehat, freut sich über Besuch.

