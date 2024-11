Anlass für den Streit noch unklar: Sechsköpfige Gruppe verletzt Mann am Plochinger Bahnhof

1 Ein 39-Jähriger wurde am Plochinger Bahnhof überfallen. Die Polizei ermittelt. Foto: dpa

Eine sechsköpfige Gruppe soll am Plochinger Bahnhof (Kreis Esslingen) einen 39-Jährigen angegriffen haben. Zuvor hatte es bereits in einem Metropolexpress Streit gegeben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.











Ein 39 Jahre alter Reisender ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Zug und anschließend am Bahnhof Plochingen von einer sechsköpfigen Gruppe angegriffen worden. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich die Tat gegen 3 Uhr, kurz bevor der Metropolexpress 19104 in Plochingen Halt machte. Der Polizei zufolge soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 39 Jahre alten Fahrgast und den zwei 19-Jährigen sowie vier 20 Jahre alten Männern gekommen sein. Nachdem alle Tatbeteiligten am Bahnhof Plochingen ausgestiegen waren, trafen sie laut Zeugenaussagen erneut aufeinander.

Nach dem aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen sollen die Tatverdächtigen den 39-Jahre alten Mann aus bisher unbekannten Gründen tätlich angegriffen haben. Er erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen am Rücken, Kopf, Kiefer und Auge, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nach der Tat versuchten die sechs Angreifer zu flüchten. Zeugen riefen die Polizei.

Den alarmierten Einsatzkräften gelang es, alle Täter noch am Bahnhof Plochingen auf Bahnsteig 9 zu stellen und vorläufig festzunehmen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte die Tatverdächtigen ihren Weg weiter fortsetzen, heißt in der Pressemitteilung der Bundespolizei. Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun unter anderen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung