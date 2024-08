Ankunft in Kornwestheim: Roncalli-Anreise auf Schienen – die ungewöhnlichen Bilder

12 Der Roncalli-Zug trifft am Kornwestheimer Bahnhof ein. Foto: Simon Granville

Der Aufbau des Circus Roncalli in Ludwigsburg startet. Für besonderes Aufsehen sorgte die Anreise am Bahnhof in Kornwestheim. Über 100 Wagen kamen an – die ungewöhnlichen Bilder.











Zirkuswagen an Zirkuswagen – über 750 Meter misst der Tross. In Kornwestheim an der alten Autozuganlage begann am Mittwochmorgen das Entladen des großen Roncalli-Zuges. Über die Schiene war der Zirkus am Dienstag aus Köln in den Landkreis angereist. In wenigen Tagen schon sollen die Aufführungen am Ludwigsburger Schloss starten.

Die Wagen des Circus Roncalli sind historisch

Am Vormittag begannen Arbeiter damit, die alten Wagen mit Traktoren von den Loren zu holen. Mehr als 100 Wagen – tausende Tonnen – müssen nun abtransportiert werden. Einige der blau-weißen Anhänger kommen nach Marbach, wo viele der Artisten übernachten, andere müssen nach Ludwigsburg auf das Veranstaltungsgelände.

Die Wagen werden mit der Hilfe von Traktoren abgeladen. Foto: Simon Granville

Aber warum der Aufwand über die Schiene? „Viele der alten historischen Wagen würden den Weg über die Straße nicht schaffen“, so Pressesprecherin Jana Lösch. „Viele sind aus den 1970er Jahren – also aus der Gründungszeit des Roncallis, einzelne sind sogar über 100 Jahre alt“, sagt Steven Jones, der Verlademeister. Die alten Wagen können auf der Straße nur mit 25 Kilometern pro Stunde bewegt werden. Der Tross wäre ohne die Schienen tagelang unterwegs. „Außerdem sprechen Nachhaltigkeitsgründe dafür“, ergänzt Lösch. Tausende Liter Diesel seien andernfalls notwendig.

Anreise bald über den Luftweg?

Küchenwagen, Schlafwagen oder auch ganze Büros bewegen sich mit der Roncalli-Crew von Ort zu Ort. Ein privates Eisenbahnunternehmen ist zuständig für die ungewöhnliche Reise. „Wir reden nicht über Arbeitsstunden, sondern über Arbeitstage“, sagt Pressesprecherin Jana Lösch über den Kraftakt, der hinter der Show steckt.

Bis zur Premiere am Mittwoch, 7. August, soll aber alles stehen. Eines der Highlights der nächsten Tage aus Löschs Sicht: die Taufe des neuen Roncalli-Heißluftballons. Er soll am Montag erstmals aufgeblasen werden. „Damit fliegen wir dann bald von Stadt zu Stadt“, scherzt Jana Lösch. Doch noch fehlt die Genehmigung der Flugbehörde.

Insgesamt ist der Zug über 750 Meter lang. Foto: Simon Granville

Die ungewöhnlichen Bilder des Zirkus-Aufbaus finden Sie in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich gerne durch.