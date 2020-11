1 Ein 30-Jähriger ist wegen versuchten Totschlags angeklagt. Foto: Roberto Bulgrin

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 30-Jähriger wegen verschiedener, teilweise schwerer Straftaten verantworten. Am zweiten Verhandlungstag ging es um den Vorwurf der versuchten Tötung: Der in Filderstadt Geborene soll zwei Polizisten in einem Esslinger Stadtteil mit einem Messer angegriffen und verletzt haben.

Stuttgart/Esslingen - Krampfhaft hält sich der Angeklagte während des gesamten Verhandlungstages am Landgericht Stuttgart einen roten Schreibblock seitlich vor das Gesicht, um nicht den Blicken des Publikums ausgesetzt zu sein. Fast wirkt es, als müsse er sich daran festklammern und Halt suchen. Denn dem 30-jährigen, in Filderstadt Geborenen, werden sechs, teilweise schwere Straftaten zur Last gelegt. Am zweiten Verhandlungstag ging es unter dem Vorsitz von Richter Uwe Tetzlaff vor allem um den Vorwurf des versuchten Totschlags: Der Angeklagte soll zwei Polizisten des Esslinger Reviers mit einem Messer angegriffen haben.