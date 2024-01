Anklage wegen schwerer Körperverletzung: Blutiger Streit vor Esslinger Lokal – Sechs Männer stehen vor Gericht

1 Vor dem Landgericht sind sechs Männer angeklagt . Foto: Roberto Bulgrin

Ein Streit vor einem Esslinger Lokal mit mehreren Beteiligten endete 2021 blutig. Seit Mittwoch müssen sich sechs Männer unter anderem wegen gemeinschaftlicher schwerer Körperverletzung vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten.











Wegen einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten müssen sich seit Mittwoch sechs junge Männer aus Esslingen und dem Rems-Murr-Kreis vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Angeklagt sind sie unter anderem wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung. Der Staatsanwalt wirft den Männern, die zwischen 23 und 37 Jahre alt sind, vor, 2021 die Gäste eines Lokals in der Mettinger Straße in Esslingen attackiert zu haben. Der Anklage zufolge soll es in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober gegen 2.30 Uhr beim Hinausgehen Streit zwischen einer Gästegruppe und Mitarbeitern des Lokals gegeben haben, der draußen fortgesetzt wurde. Dem Staatsanwalt zufolge soll dabei auch der Satz „Jetzt kommen die Red Legion“ gefallen sein.