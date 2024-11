Animal Stuttgart: Heimtiermesse lockt Tierfreunde – hier gibt es die Fotos

14 Die Animal gehört zu den größten Heimtiermessen Deutschlands. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Egal ob Kamele, Katzen oder Alpakas – bei der Heimtiermesse Animal kommen Tierfreunde auf ihre Kosten. Hier gibt es die besten Fotos von der Schau.











Die Heimtiermesse Animal in Stuttgart hat am Wochenende zahlreiche Interessierte angelockt. Egal ob Hund, Katze, Pferd oder Exotisches in der Aquaristik und Terraristik – auf der Messe gab es allerhand Tierisches zu entdecken.

Ob Streicheltiere, Exoten, Rasseschau oder Gesundheitscheck: Die Animal, die zu den größten Heimtiermessen Deutschlands zählt, entführte die Besucher in eine bunte Welt rund ums Haustier.

Pferde und Alpakas streicheln

Im Kinderprogramm rund um die tierischen Lieblinge konnte man Pferde und Alpakas streicheln, Nützliches über Raubvögel erfahren oder Kaninchen beim Hürdenspringen zuschauen. Im Aqua-Terra-Bereich warteten Reptilien und Fische auf die Kinder. Organisiert wird die Schau von der Landesmesse Stuttgart.