Angriffe in Stuttgart: 16- und 17-Jährige attackieren Reisende und Polizisten

1 Zwei Jugendliche haben am Montagabend gleich mehrere Menschen angegriffen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Zwei Jugendliche haben am Montagabend in einer Stuttgarter S-Bahn und am Bahnhof Neckarpark mehrere Menschen angegriffen. Die Hintergründe.











Zwei Jugendliche haben am Montagabend in einer S-Bahn und am Bahnhof Neckarpark gleich mehrere Menschen angegriffen – darunter auch Polizeibeamte. Laut Angaben der Polizei nutzten die 16- und 17-jährigen weiblichen Tatverdächtigen gegen 19.30 Uhr eine S-Bahn der Linie S1 in Fahrtrichtung Stuttgart.

Zwischen den Bahnhöfen Esslingen am Neckar und Neckarpark gerieten sie offenbar zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer bislang unbekannten Frau. Im weiteren Verlauf soll die 16-Jährige auf die Frau eingeschlagen und sie getreten haben. Als ein couragierter Reisender die Situation schlichten wollte, wurde er offenbar von der 17-Jährigen gegen den Rücken geschlagen.

Am Bahnhof Neckarpark eskaliert die Lage erneut

Beim Halt am Bahnhof Neckarpark verließen die beiden Jugendlichen sowie die Geschädigte die Bahn. Zeugenaussagen zufolge wurde die Frau dort erneut körperlich angegriffen, bevor sie vom Bahnsteig flüchten konnte. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen kurz darauf in der Nähe stellen. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurden beide zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

Doch nur kurze Zeit später, gegen 21.25 Uhr, kam es am Bahnhof Neckarpark zu einem weiteren Vorfall: Die beiden sollen eine 20-jährige Frau bedroht und geschlagen haben. Auch gegenüber den alarmierten Polizeikräften verhielten sie sich aggressiv, beleidigten die Beamten und traten nach ihnen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Jugendlichen wurden schließlich an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 zu melden.